Nada de alzas: Profeco y Sader advierten que no habrá aumento de tortillas en México

Durante la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista una justificación para incrementar el precio del kilo de tortilla en México. [Fotografía. Cuartoscuro]

Si te mandaron por las tortillas, conviene revisar los precios para evitar cobros indebidos. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de un comunicado, señalaron que no existen condiciones para justificar un posible aumento en el precio de la tortilla en México.

Ambas dependencias descartaron un alza en el precio de la tortilla al afirmar que no existe un incremento en los costos del maíz ni de la harina.

Además, la Sader y la Profeco señalaron que no hay condiciones económicas ni técnicas que justifiquen un alza en este producto básico, por lo que hicieron un llamado a evitar incrementos injustificados en perjuicio de la población.

De igual forma, indicaron que el sector tortillero mantiene compromisos dentro del Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla para estabilizar los precios e incluso avanzar en su reducción conforme a las condiciones del mercado.

Las autoridades también advirtieron que mantendrán vigilancia en establecimientos para verificar que se respeten los precios y evitar abusos contra los consumidores.

Ante esta situación, la Profeco informó que realizará un monitoreo de precios en 603 tortillerías a nivel nacional, a través del programa Quién es Quién en los Precios.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el posible aumento de la tortilla en México?

Durante la conferencia de este martes 14 de abril, Claudia Sheinbaum rechazó que exista una justificación para incrementar el precio del kilo de tortilla.

La mandataria afirmó que el precio del maíz se encuentra en niveles bajos, por lo que no hay razones para trasladar un aumento al consumidor final.

“No hay ninguna razón para el aumento del precio de la tortilla”, sostuvo al referirse a las versiones difundidas en torno a un posible incremento.

Ante esta situación, instruyó a la Secretaría de Agricultura a dialogar con productores y actores del sector para revisar el origen de los señalamientos sobre aumentos y reforzar los acuerdos existentes.

Además, hizo un llamado a comercializadores para evitar ajustes injustificados en el precio del alimento.

¿Cuánto cuesta el kilo de tortilla en distintas regiones?

A pesar de las advertencias de las autoridades federales, el precio del kilo de tortilla presenta variaciones importantes dependiendo de la región. El promedio nacional se ubica en 24.18 pesos por kilo, con diferencias de hasta 17 pesos entre zonas del país.

En el norte se registran los precios más altos:

Mexicali : 33.29 pesos

: 33.29 pesos Hermosillo 32.17 pesos

32.17 pesos San Luis Río Colorado : 31.83 pesos

: 31.83 pesos Nogales: 31 pesos

En el centro y sureste se observan los precios más bajos:

Xalapa : 15.75 pesos

: 15.75 pesos Puebla (zona metropolitana): 16.50 pesos

(zona metropolitana): 16.50 pesos Tlaxcala: 17 pesos

En la Ciudad de México, el kilo de tortilla se vende entre 21.27 y 21.72 pesos, por debajo del promedio nacional.

En otras ciudades, el precio del kilo de tortilla se ubica en niveles intermedios: 25.38 pesos en Monterrey, 26.23 pesos en Guadalajara y 29.20 pesos en Cancún.

Durante el año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum estableció un acuerdo con productores de maíz, empresas harineras y asociaciones de tortilleros con el objetivo de evitar incrementos en el precio de la tortilla a nivel nacional.

Asimismo, la mandataria promueve un programa de ordenamiento en la producción de maíz para acercar el grano a los comercializadores; no obstante, este esquema ha sido cuestionado por la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), al considerar que la concentración del mercado en grandes empresas limita su impacto en los precios.

Con información de Jassiel Valdelamar