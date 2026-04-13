‘No cargues aquí’: Sheinbaum ‘retoma’ exhibir a gasolineras; Profeco colocará lonas gigantes

Iván Escalante, director de PROFECO, anuncio que regresa la colocación de mantas para denunciar a gasolineras que están subiendo los precios de los combustibles sin justificación.

Regresa el operativo ‘No cargues aquí’ de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para exhibir a las gasolineras con altos precios de la gasolina Magna y el diésel.

La presidenta Claudia Sheinbaum agregó que Profeco colocará de nuevo lonas en las gasolineras con la leyenda ‘No cargues aquí’, para advertir a los automovilistas.

De acuerdo con la mandataria, hay estaciones donde se ‘aprovechan’ y elevan los precios sin razón alguna.

“Me parece muy bien lo que va a hacer la Profeco ahora, además de estar revisando que operen adecuadamente, si hay precios muy altos se va a poner una lona que diga: ‘No compres aquí, está muy alto el precio del combustible”, dijo la presidenta Sheinbaum durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes.

¿Qué sabemos sobre el nuevo operativo de Profeco contra los altos precios del diésel?

Claudia Sheinbaum aseguró que el colocar mantas condicha leyenda entra dentro de las funciones de la Profeco, por lo que se busca llegar a distintos acuerdos.

“Se están haciendo muchos esfuerzos para que no se afecte a los bolsillos de los mexicanos y también tienen que cooperar los gasolineros”, añadió la mandataria.

Sheinbaum dijo que si las estaciones no bajan sus precios, por eso se advertirá a los consumidores para que no carguen gasolina en dichos lugares.

Profeco anunció que a partir de este lunes comenzará la revisión en gasolineras y recordó que está el mapa de monitoreo de precios de la gasolina Magna y ahora se suman los costos del diésel.

Sheinbaum reforzará diálogo con gasolineros para bajar precio del diésel

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que esta semana llevará a cabo una reunión con gasolineros para que no aumente el precio de los combustibles, frente a la alza de precios en los barriles de petróleo.

“Esta semana voy a tener una reunión con todos los gasolineros y con la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos (Pemex), Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Secretaría de Hacienda”, precisó la mandataria.

Sheinbaum mencionó que el aumento de gasolina ha resultado en el alza de precios de otros productos que afectan a las familias mexicanas, “el jitomate por ejemplo que está muy caro, de la carne, de la canasta básica”.

La mandataria aseguró que su administración apoya al eliminar 6 pesos de impuestos por litro en la gasolina y en el caso del diésel, logró concretar un tope de 28 pesos, con el objetivo de bajarlo aún más.

*Con información de Quadratín