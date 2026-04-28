¿Maru Campos cambió al Senado por unas alitas? Así son los restaurantes Wild Rooster que visita

Maru Campos se negó a comparecer en el Senado para aclarar la participación de agentes de EU en un operativo de seguridad en Chihuahua. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

Que el Senado me disculpe, pero tengo una reunión para comer unas alitas en Ciudad Juárez. Unos días antes de que se diera a conocer la muerte de dos agentes de Estados Unidos en un accidente automovilístico, la gobernadora Maru Campos Galván, quien se negó a comparecer en el Senado, publicó en redes sociales que visitó la cadena de restaurantes Wild Rooster en la ciudad fronteriza.

En la publicación, la mandataria chihuahuense mostró imágenes dentro del establecimiento donde convivió con comensales y trabajadores, en un espacio caracterizado por su ambiente de bar deportivo y su oferta de alitas.

“Hace unos días me detuve en un restaurante en Juárez y pude platicar con comensales y trabajadores. Nada como estos momentos para escuchar, compartir y estar cerca de nuestra gente… y además, ¡estaba muy rico!“, expresó la mandataria sobre el local.

Wild Rooster cuenta con más de 11 sucursales en el país, principalmente en Chihuahua, Baja California y Guanajuato. Si tienes antojo de unas alitas con una cerveza bien preparada y fría, aquí te dejamos los detalles de esta cadena de restaurantes que compite con Hooters, Wingstop o Wings Army.

¿Cómo son las sucursales de Wild Rooster, que visita la gobernadora Maru Campos?

Wild Rooster se presenta como un bar de alitas con ambiente relajado y enfoque social. El espacio está diseñado para la convivencia en grupo, con mesas tipo bar, iluminación tenue y música que acompaña la experiencia.

El lugar cuenta con pantallas donde se transmiten diversos eventos deportivos, como partidos de la Liga MX, eliminatorias de la Champions League y el Super Bowl de la NFL, como lo que hace la cantina Cuchilleros, que se encuentra a metros del Senado.

La dinámica de los locales gira en torno a reuniones informales, donde predominan las conversaciones entre amigos o familiares. En su interior destaca una estética urbana, con predominio de colores como rojo, negro y blanco, así como elementos gráficos llamativos que refuerzan su identidad visual.

El concepto de Wild Rooster privilegia el consumo compartido. Los platillos están diseñados para dividirse entre varias personas, lo que se refleja en el tamaño de las porciones y en la variedad de combinaciones disponibles.

¿Cuál es el menú y los precios de los restaurantes Wild Rooster?

La oferta gastronómica de esta cadena de restaurantes se centra en comida tipo americana, con las alitas como producto principal. Estas se ofrecen en distintos gramajes, desde 450 g hasta 950 g, con variedad de salsas que van desde opciones clásicas como búfalo, BBQ o lemon pepper, hasta combinaciones más intensas como mango-habanero, chipotle, ajo parmesano o salsas de alto picante como Very Wild.

El menú de Wild Rooster también incluye boneless, hamburguesas, hot dogs, nachos y entradas como papas fritas o dedos de queso. Los precios oscilan entre los 100 y los 300 pesos en consumo individual, mientras que los platillos para compartir pueden superar los 500 pesos.

Entre las opciones más destacadas se encuentran las charolas, diseñadas para grupos, que incluyen grandes cantidades de alitas, papas y vegetales.

En el apartado de bebidas predominan las cervezas en presentaciones individuales, cubetas y torres de varios litros, además de micheladas y coctelería básica.

¿Cuáles son los precios de las sucursales Wild Rooster?

Si te encuentras en Ciudad Juárez, Irapuato, Celaya o Tijuana y tienes la oportunidad de acudir a alguna de sus sucursales, aquí te dejamos un listado de los precios del menú de Wild Rooster, los cuales pueden variar dependiendo de la región.

Alitas y boneless

Wings 450 g - 199 pesos

Wings 700 g - 294 pesos

Wings 950 g - 354 pesos

Wings divididas 950 g - 369 pesos

Boneless 350 g - 199 pesos

Charolas para compartir

Charola wild (aprox. 1 kg de alitas + papas + vegetales) - 599 pesos

Charola boneless (aprox. 1 kg de boneless + papas) - 715 pesos

Charola combinada (alitas + boneless, aprox. 1.2 kg) - 779 pesos

Hamburguesas y sandwiches

Wild burger (porción individual) - 159 pesos

Chicken sandwich (porción individual) - 149 pesos

Spicy rooster sandwich (porción individual) - 169 pesos

Texas bourbon BBQ burger (porción individual) - 189 pesos

Entradas

Tenders (aprox. 4 piezas) - 136 pesos

Dedos de queso (aprox. 6 piezas) - 139 pesos

Papas fritas (porción individual) - 104 pesos

Papas con queso (porción individual) - 114 pesos

Nachos

Nachos tradicionales (porción para 2 personas) - 145 pesos

Chicken nachos (porción para 2-3 personas) - 194 pesos

Nachos al pastor (porción para 2-3 personas) - 214 pesos

Beef nachos (porción para 3 personas) - 279 pesos

Platillos especiales

Skillet de arrachera 350 g (para 1-2 personas) - 299 pesos

Bebidas

Cerveza de 325 ml - 44 pesos

Cubeta con 5 cervezas - entre 210 y 240 pesos

Caguama nacional - 94 pesos

Caguama importada - 102 pesos

Torre de cerveza 3 litros - 325 pesos

Torre de cerveza 5 litros - 369 pesos

Michelada - 102 pesos

Té o limonada vaso - 42 pesos

¿Por qué Maru Campos se negó a comparecer en el Senado?

La gobernadora de Chihuahua fue citada a comparecer ante el Senado para explicar la presunta participación de agentes de Estados Unidos en operativos de seguridad en el estado.

El caso surgió tras un accidente automovilístico el 19 de abril en el que murieron los agentes estadounidenses, junto con Pedro Oseguera Cervantes, titular de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua.

El caso abrió cuestionamientos sobre la legalidad de la presencia de los agentes estadounidenses, sin informar su participación a la presidenta Claudia Sheinbaum o alguna instancia del gobierno federal.

Ante posibles violaciones a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, el Senado citó a comparecer a la gobernadora, así como al fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, quien recientemente renunció a su cargo.

Maru Campos Galván decidió no asistir al encuentro y, mediante un oficio, informó que su ausencia responde a la necesidad de no comprometer investigaciones en curso ni revelar información confidencial.

Además, la mandataria estatal sostuvo que rinde cuentas únicamente al pueblo de Chihuahua, postura que generó debate entre legisladores y las autoridades federales.