Restauranteros prevén derrama de 728 mdd; ticket subiría hasta 29% durante el Mundial

Claudia Ramírez del Palacio, presidenta ejecutiva de la Canirac, señaló que la industria ya despliega estrategias en frentes prioritarios como la inversión mobiliaria y la capacitación. [Fotografía. Shutterstock]

El sector restaurantero mexicano, encabezado por gigantes como Alsea, CMR, Grupo Gigante, Arcos Dorados y Grupo Anderson’s, proyecta un horizonte de crecimiento de entre 20 y hasta 29 por ciento en su ticket promedio durante la celebración del Mundial de Futbol en junio y julio.

Esta dinámica generaría una derrama económica estimada en 728 millones de dólares, no obstante, analistas del sector advierten que el éxito dependerá de superar rezagos críticos en la profesionalización del personal, el abastecimiento de insumos y la modernización tecnológica de los métodos de pago.

Claudia Ramírez del Palacio, presidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), señaló que la industria ya despliega estrategias en frentes prioritarios como la inversión mobiliaria y la capacitación.

“El reto, que sería como un cuello de botella, si lo queremos mencionar, es el déficit de personal capacitado. Entonces, nosotros básicamente alertados de este tema, sobre las vacantes que es importante cubrir o la escasez de talento, estamos trabajando mucho de la mano con diferentes aliados comerciales para poder ayudar a que cubran sus vacantes”, señaló Ramírez del Palacio.

En entrevista, subrayó que la mayoría de los 722 mil 600 establecimientos afiliados buscan alinearse a un decálogo trabajado con la Procuraduría Federal del Consumidor para garantizar precios justos.

“Definitivamente, van a tener que gastar más los restauranteros porque van a tener que invertir tal vez algunos en mobiliario, en personal, otros en más insumos y a lo mejor eso podría encarecer un poco, pero creo que es parte de la naturaleza de tener una alta demanda”, explicó.

El peso de este sector es sistémico para la economía nacional, al representar el 12.2 por ciento de los negocios totales en el país y sustentar 2.1 millones de empleos directos. Según el reporte Prepárate para el Mundial: Nuevas oportunidades para los negocios de la firma Deloitte, entre el 20 y 25 por ciento de los aficionados optará por seguir los encuentros en bares y restaurantes, lo que inyectará unos 563 millones de dólares adicionales en ingresos extraordinarios para la industria este año.

“La derrama económica, además de beneficiar a los grandes operadores, también se distribuye de manera relevante entre negocios locales, fortaleciendo el tejido comercial que sostiene la vida social en torno a este evento”, acotó el estudio.

El análisis de Deloitte destaca que la derrama económica no solo favorecerá a los grandes operadores, sino que se distribuirá entre negocios locales, fortaleciendo el tejido social comercial.

Demanda

Cadenas de comida para llevar buscan crecer en sedes mundialistas

En el segmento de comida para llevar, cadenas como Pizza Hut, Domino’s Pizza y KFC se perfilan como las principales beneficiarias del estilo de vida on-the-go en metrópolis como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Este mercado, donde el servicio rápido (QSR) ostenta el 55 por ciento de participación en México, se ha visto potenciado por la consolidación de agregadores de entrega a domicilio como Rappi, Uber Eats y DiDi Food.

Eduardo Valladolid, Chief Marketing Officer de Pizza Hut México, explicó a El Financiero que el principal desafío operativo radica en que el 80 por ciento de sus insumos son importados. El directivo estima un crecimiento de entre 6 y 8 por ciento en su ticket promedio durante la justa, apostando por la innovación de productos.

“Tenemos preparadas muchas sorpresas de producto y experiencias que harán que Pizza Hut retome los niveles de aceptación y consideración, que ayudarán a la marca a llegar a más personas en diferentes lugares donde nunca antes hemos estado”, adelantó el directivo de Pizza Hut.

Para complementar la oferta, la Canirac impulsará rutas enogastronómicas junto al Consejo Mexicano Vitivinícola en regiones como Baja California, Coahuila y Querétaro.

“Estamos desarrollando rutas enogastronómicas para promover la excelencia culinaria que tenemos en México (...) eso va a ser muy positivo porque hay regiones muy interesantes, incluso de las que no siempre visitan”, afirmó Ramírez del Palacio.

La industria enfrenta el reto de la digitalización en un país donde el 80 por ciento de las transacciones diarias aún se realizan en efectivo, según la Asociación de Bancos de México (ABM). Ante la presión logística, la plataforma de pagos Adyen recomendó integrar inteligencia artificial para transacciones en tiempo real, mientras Canirac gestiona alianzas bancarias para facilitar el cobro de tarjetas internacionales.

“Estamos por cerrar una alianza con una entidad bancaria en donde sí queremos que esta facilidad tecnológica permita recibir tarjetas de crédito internacionales o American Express”, concluyó Ramírez.