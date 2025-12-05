¡Llegaron las pipsas! Pizza Hut abrirá nuevas sucursales para el Mundial de Futbol 2026

La cadena Pizza Hut, perteneciente al conglomerado español Food Delivery Brands (FDB) abrirá 15 nuevas sucursales en el primer trimestre del 2026 en México, de cara al Mundial de Futbol 2026, en el cual buscarán impulsar sus ventas a más del 25 por ciento.

“Todo el mundo aspira a tener ya las tiendas preparadas para cuando llegue el Mundial de Futbol y si bien nuestra facturación, ahora estamos creciendo en torno a un 5 o 6 por ciento, en esos meses los valores se multiplican y podemos llegar a más de 20 o 25 por ciento”, previó Germán Morales, director general de Pizza Hut México.

De acuerdo con Morales, Pizza Hut tiene más de 300 tiendas y la marca está creciendo por encima del nivel global del sector.

“Estamos en un ciclo muy positivo, al final todas las marcas tienen su ciclo y nosotros estamos ahora en uno muy positivo, vamos con esa inercia y tendencia para comenzar el año 2026 con muchísimo optimismo”, señaló el director general de la cadena en México.

Mexicanos ‘olvidan’ la dieta y le entran a las pizzas

Para el conglomerado, el país representa una cuarta parte de las ventas totales y es el segundo país, después de España en importancia, aunque Morales reconoce una competencia cerrada con Domino’s Pizza, perteneciente a Alsea y con marcas como Little Caesars, de Licht Holdings.

“En un mercado tan competitivo, México es uno de los países con mayor consumo per cápita de pizza en el mundo. Eso te exige cambios operacionales, contrataciones de recursos humanos específicas, formación de todos los equipos y talentos, es decir, hay una responsabilidad desde ya, porque el Mundial llega en breve”, consideró el ejecutivo.

Respecto a la entrada en vigor del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a bebidas azucaradas, el directivo español aseguró que buscará medidas para neutralizar el impacto en cuanto a costos.

“Tenemos medidas para poder contrarrestar eso, es decir, contamos con promociones o paquetes en los que podemos diluir este efecto, pero bueno, al final es una ley que alcanza a todo México, tenemos que asumirla y entendemos que es positiva para el consumidor”, matizó.

El nuevo director de Pizza Hut México consideró que el consumidor mexicano es muy exigente, mucho más informado, emocionalmente conectado con algunas marcas que quiere tener un servicio rápido, con la calidad de los insumos y la innovación en productos, que al final es lo que más demanda.

“Es un consumidor muchísimo más digital y eso al final nos provoca que tanto las estrategias de marketing para ponernos en contacto con ellos, como la forma de convivir con la marca a la hora de hacer el pedido, y de tener una experiencia en servicio a domicilio, pues tengamos que estar tecnológicamente avanzados y tener soluciones para todo ello”, concluyó.

El mercado de pizzas en México mueve aproximadamente 140 millones de unidades anuales, lo que ubica al país como uno de los que tienen el mayor número de consumidores a nivel mundial.

El sector ha mantenido un crecimiento sostenido con marcas como Domino´s, Little Caesars y Pizza Hut, Benedetti´s, principalmente con la innovación no solo en sus insumos, sino a nivel tecnológico, montándose en la era de la digitalización.

El mercado de pizzas a nivel nacional está integrado por restaurantes de cadena y pizzerías locales.

El tamaño de mercado de pizza alcanzó un valor de 151.50 mil millones de dólares en 2024 y se espera crezca a una tasa anual de 4.5 por ciento entre 2025 y 2034.