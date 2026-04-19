Así fue el accidente donde murió el director del AIE y dos agentes de EU tras cateo de narcolaboratorio

Pedro Oseguera Cervantes, los agentes de EU y Manuel Genaro Méndez habrían derrapado para después volcarse y caer de un barranco.

El director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes, un miembro de la institución y dos agentes estadounidenses murieron en un accidente de auto la madrugada del sábado 18 de abril.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó el fallecimiento de los cuatro servidores, y aseguró que ocurrió luego de una serie de labores contra el crimen organizado tras desmantelar laboratorios clandestinos para fabricar drogas sintéticas.

Las autoridades de Chihuahua confirmaron que, además de Pedro Román Oseguera, que llevaba más de medio año en el cargo, falleció el agente Manuel Genaro Méndez, mientras que los funcionarios estadounidenses no fueron identificados públicamente.

¿Cómo fue el accidente en el que murieron dos agentes de EU y el titular de Investigación de Chihuahua?

Las primeras versiones indican que los funcionarios, que iban a bordo de una camioneta, perdieron el control y se volcaron.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera que conecta de los municipios de Morelos a Cuachochi, cuando el auto derrapó y se desbarrancó, según Quadratín.

De acuerdo con Reforma, luego de que la camioneta perdiera el control estalló.

Por ahora se desconoce si hubo algún factor externo que ocasionara el accidente tras el operativo contra el narco en Chihuahua, donde operan grupos criminales como ‘La Línea’.

¿Qué sabemos de los funcionarios estadounidenses que murieron en Chihuahua?

La Fiscalía de Chihuahua informó que los funcionarios estadounidenses que fallecieron eran instructores de la Embajada de Estados Unidos en México, quienes realizaban labores de enfrentamiento en intercambio, que se manejan desde hace tiempo con las autoridades estadounidenses, de acuerdo con la autoridad.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, lamentó el accidente de sus dos colaboradores, así como de Padro Román Oseguera Cervantes y de Manuel Genaro Méndez.

El funcionario aseguró que la tragedia es “un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades”.

Finalmente, reiteró que el compromiso de cuidar a la gente sigue en pie.

Con información de Quadratín y Reforma.