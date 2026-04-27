‘O fue la Fiscalía de Chihuahua o el Gobierno’, Sheinbaum sobre comisión de Maru Campos por agentes de EU

La presidenta Sheinbaum habló nuevamente sobre la investigación tras la muerte de dos agentes de EU en Chihuahua.

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la unidad especial que formó la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para investigar las actividades de los dos agentes de Estados Unidos que murieron en el estado.

“Ella se comprometió a seguir avanzando y hasta después informó que creó una unidad de investigación sobre el tema. Realmente no se requeriría tantas unidades de investigación, o fue la fiscalía o fue el gobierno de Chihuahua, no hay de otra. No hay muchas más opciones”, puntualizó la mandataria en su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 27 de abril.

La mandataria centró sus señalamientos en la falta de claridad del Gobierno estatal y la Fiscalía de Chihuahua sobre quién autorizó la colaboración con agentes de Estados Unidos y agregó que el gabinete de Seguridad brindará mayor información al respecto conforme se avance en las investigaciones.

“Vamos a esperar qué dice la gobernadora, mientras tanto es importante que se proceda en este sentido e iremos informando”, agregó la mandataria.

‘Esperamos que este caso sea una excepción’: Sheinbaum sobre agentes de EU

La presidenta Sheinbaum advirtió que pudo haberse vulnerado la Constitución por lo que remarcó que espera que este caso sea “un excepción”.

“Esperemos que sea un caso de excepción, que a partir de este momento, como se venia haciendo, se cumplan las reglas de nuestra Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional. El punto es que se violó la Constitución, que hay una violación a la soberanía nacional”, afirmó Sheinbaum.

La presidenta explicó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó a la administración estatal que el Gobierno federal no fue notificado ni se siguieron los procedimientos legales previstos para la presencia de agentes extranjeros en labores de seguridad.

“Era una violación que el Gobierno Federal no tenía conocimiento y que no se habían seguido los procedimientos para informar al Gobierno Federal”, dijo.

¿Qué sabemos sobre la muete de dos agentes de EU en Chihuahua?

El caso salió a la luz tras un accidente vial en un camino de la Sierra Tarahumara de Chihuahua donde fallecieron cuatro personas, entre ellas dos funcionarios estadounidenses.

Sheinbaum lamentó el hecho, pero subrayó que el tema central es la posible actuación irregular de autoridades locales.

“Lo lamentamos profundamente, pero eso es muy distinto a lo que pasó en Chihuahua, que dos personas extranjeras tienen una colaboración incluso en operaciones en campo con el gobierno de Chihuahua. Y esto pues no está permitido”, expresó.

La presidenta pidió que se revise incluso la posibilidad de que se hubieran habilitado oficinas para estos agentes en territorio estatal, a la vez que insistió en que la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad debe mantenerse, pero siempre bajo reglas claras y con respeto absoluto a la legislación mexicana.

La muerte de los agentes estadounidenses y los mexicanos tras el operativo antidrogas puso en el centro del debate la injerencia de Washington en México, en medio de las constantes críticas del presidente de EU, Donald Trump, al control de los carteles mexicanos del crimen organizado.

*Con información de EFE