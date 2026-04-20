Derrame en el Golfo: Así fue como Pemex descubrió que 3 funcionarios escondieron información

Así fue como se detectó el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México y ubicaron a funcionarios que ocultaron información.

Las bitácoras de Petróleos Mexicanos (Pemex) fueron ‘clave’ para descubrir a los tres funcionarios que escondieron información sobre el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, según detalló la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 20 de abril, la mandataria detalló cómo ocurrió el derrame y la forma en la que se descubrieron los hechos.

“El director de Pemex pidió todas las bitácoras y encontró que una serie de trabajadores de Pemex reportaron la salida de petróleo de un ducto y que hicieron la reparación, pero que no se hicieron todos los protocolos”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum agregó que a partir de lo que ocurrió en el Golfo de México se dio información de cuáles serían las probables fuentes de contaminación.

Pemex presentó denuncia ante la FGR por derrame de hidrocarburos en el Golfo de México

Tras darse a conocer dicha información, el director de Pemex, Víctor Rodríguez, pidió la intervención del órgano interno de control por lo que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se hagan las investigaciones correspondientes.

“Los funcionarios fueron separados del cargo por no informar oportunamente, las investigaciones se harán para saber hasta dónde llega esta falla, si fue negligencia, omisión y tiene que hacerse una investigación muy profunda”, añadió la mandataria.

Dichos resultados fueron presentados por Pemex hace unos días, en colaboración con el grupo interdisciplinario formado por científicos e integrantes de la Secretaría de Marina (Semar).

La presidenta Sheinbaum adelantó que como una forma de prevenir otro incidente de este tipo, se realizará un monitoreo permanente e investigación el Golfo de México.

“La secretaria de ciencia formará un observatorio de científicos para observar el Golfo de manera permanente con tal de que no vuelva a ocurrir y que haya una supervisión permanente”, dijo.

Con imágenes satelitales detectaron origen del derrame en el Golfo de México

Fue Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación en México; quien realizó la primera investigación con el grupo de científicos para analizar el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

“Se hizo una investigación con imágenes de satélite. Así se supo que hubo una salida de petróleo cerca de una plataforma, hay chapopote que sale de las plataformas”, contó la presidenta.

Con dichas imágenes, la investigación mostró que había una mancha de petróleo en el Golfo a inicios de febrero.

Tras obtener dicha información, la presidenta pidió a Pemex y al grupo especializado que informaran sobre lo ocurrido y continúen las investigaciones.

El Grupo Interinstitucional al admitió que una fuga masiva de un oleoducto de 36 pulgadas, en la zona de plataformas de Abkatún Pol-Chuc, fue lo que contaminó las playas del litoral del Golfo de México.

Víctor Rodríguez informó en una conferencia de prensa que, por graves irregularidades de las que no fue enterado, cesó al Subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; el coordinador de Control Marino, Derrames y Residuos, y el líder de Derrames y Residuos.

*Con información de Quadratín