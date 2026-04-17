Otra pifia de Infodemia: Así negaron que Pemex estuviera involucrado en derrame en el Golfo de México

Pemex sí provocó el derrame en Veracruz; autoridades lo negaron. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/infodemia.mx)

Dos meses después y pese a evasivas de autoridades federales y estatales, confirmaron que el derrame de petróleo que afectó las playas de Veracruz y del Golfo de México tuvo origen en una fuga en un oleoducto de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Desde febrero, poco después de que los primeros rastros del hidrocarburo llegaron a las costas de Veracruz, Rocío Nahle, gobernadora de la entidad; la presidenta Claudia Sheinbaum; Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y otras autoridades negaron que fuera un problema de Pemex.

Sin embargo, trabajos periodísticos y organizaciones contradijeron la versión oficial. Por tanto, InfodemiaMx comenzó con descalificaciones a comentarios que apuntaban a Pemex como responsable del desastre que afectó a cientos de personas por la contaminación del océano.

La plataforma, que depende del Sistema Público de Radiodifusión (SPR) y opera bajo la dirección de Jenaro Villamil Rodríguez, no presentó pruebas de que la versión oficial que protegía a Pemex fuera cierta, pero tachaba de “Falso” toda evidencia publicada por organizaciones y periodistas.

Ejemplo de ello es la publicación del 20 de marzo, después de la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum que respaldaba la versión de que el petróleo provenía de “un buque y dos chapopoteras naturales”.

“Falso que el derrame de crudo en Veracruz fue ocasionado por Pemex. En la Mañanera del Pueblo del 19 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el derrame no fue ocasionado por Pemex”, se lee en la cuenta de X.

Recientemente, Miguel Ángel Elorza, coordinador de InfodemiaMx, ofreció disculpas públicas por descalificaciones a críticas sobre que una mujer se asoleaba en una ventana del Palacio Nacional.

Algunos medios de comunicación reportaron que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno inició una investigación contra Jenaro Villamil Rodríguez y Miguel Ángel Elorza por presuntas fallas en el cumplimiento de sus funciones.

¿Por qué no se supo del derrame de Pemex?

Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, confirmó que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México tuvo origen en un oleoducto en Abkatún-Pol-Chuc.

El funcionario aseguró que empleados ocultaron información sobre lo ocurrido en la plataforma. Por ello, separaron de sus cargos a tres mandos: el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, el coordinador de control marino y el responsable de derrames, aunque no dieron a conocer los nombres.

Rodríguez Padilla detalló que el incidente fue detectado el 6 de febrero, cuando un sobrevuelo identificó la presencia de hidrocarburo en el mar, pero fue hasta el 8 de febrero cuando buzos localizaron el daño en el oleoducto e iniciaron las tareas de reparación, que concluyeron 10 días después.

“Se observó por un sobrevuelo presencia de aceite en las cercanías de la plataforma, inmediatamente se instalaron barreras de contención (...) Fueron necesarias 48 horas para localizar el origen exacto de la emanación por la compleja red de ductos asentados en el lecho marino”, dijo en una rueda de prensa del 17 de abril acompañado por funcionarios de alto nivel.