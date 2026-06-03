Alex Bisogno pedirá orden de restricción contra Pati Chapoy: ‘Que no ensucie el nombre de mi familia’

Alex Bisogno busca que Pati Chapoy no comente nada acerca de él ni de su familia de manera pública. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

El conflicto de Alex y Pati Chapoy suma otro episodio. Ahora, el hermano de Daniel Bisogno reveló que analiza solicitar una orden de restricción contra la conductora de Ventaneando, una medida que, según explicó, evitar nuevos enfrentamientos públicos y frena los señalamientos contra su familia.

De acuerdo con el presentador, el conflicto se ha intensificado debido a las diferencias que mantiene con Pati Chapoy respecto a las declaraciones que ha realizado en medios de comunicación tras la muerte del conductor.

Pati Chapoy tiene un conflicto con Alex, hermano de Daniel Bisogno. (Foto: Cuartoscuro) (Enrique Ordoñez)

¿Qué dijo Alex Bisogno sobre Pati Chapoy?

El presentador sostiene que sus apariciones públicas únicamente han tenido como objetivo aclarar versiones y responder a temas que han surgido alrededor de su familia.

“Yo he salido de manera pública para explicar todo lo relacionado con mi familia, los temas tras la muerte de Daniel Bisogno, desmontar con pruebas y defendernos para cambiar las versiones de las cosas”, declaró en una entrevista ante los medios publicada en el canal de Eden Dorantes en YouTube.

El también conductor aseguró que durante varios meses optó por mantenerse al margen de la polémica para evitar una confrontación directa con Chapoy. Sin embargo, considera que guardar silencio provocó que otras versiones cobraran fuerza sin que pudiera ofrecer su postura sobre lo ocurrido.

“Al principio me quede callado para no tener problemas con la conductora (Pati Chapoy), yo no me meto con nadie, nunca he tenido problemas en vida, si yo hubiera querido ser polémico, lo hubiera hecho desde antes, no ahorita”.

Alex insistió en que no busca perjudicar a nadie ni aprovechar la controversia para obtener atención mediática. Por el contrario, afirmó que siempre ha sido cuidadoso con la información privada y que decidió hablar únicamente cuando consideró que las acusaciones en su contra rebasaron ciertos límites.

“No tengo intenciones de complicarle la vida a nadie, yo no soy así. Siempre tuve la educación de guardar información que me confiaban, me parece injusto que una persona llegue a difamarme solo por el coraje que tiene de que yo hable con la prensa y dar la versión real de las cosas”.

Ante este escenario, el hermano de Daniel Bisogno explicó que la posibilidad de recurrir a una orden de restricción surgió después de valorar las implicaciones de iniciar una batalla legal más amplia. Aunque reconoció que no contemplaba tomar medidas de este tipo, considera que la situación ya llegó a un punto de quiebre.

“Ya estuvo, fue suficiente, no pensaba tomar ya acciones legales, pero la señora está acostumbrada a vivir demandada, no es un tema que la asuste y me voy acabar el dinero, me estresaré, así que mejor le pondré una restricción para que nunca más vuelva a ensuciar el nombre de mi familia”.

Finalmente, rechazó las acusaciones que se han hecho en su contra y aseguró que cuenta con elementos para respaldar sus dichos. Incluso advirtió que posee conversaciones, fotografías y videos que podrían salir a la luz si el conflicto continúa escalando.

“No tiene pruebas ni fundamentos contra mí, es difamación, pero yo sí las tengo. Yo me quedé con información de Daniel, si hay que ventilarlo en algún momento, pues lo haremos”.

Alex Bisogno es hermano de Daniel Bisogno, amigo de Pati Chapoy. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Por qué inició el pleito de Alex, hermano de Daniel Bisogno, con Pati Chapoy?

La relación entre Alex, hermano de Daniel Bisogno y Pati Chapoy se fracturó semanas después de la muerte del presentador. El conflicto surgió a raíz de las diferencias sobre la herencia del conductor y la administración de los asuntos relacionados con Michaela, la hija del presentador.

La polémica escaló cuando Alex emitió comunicados y concedió entrevistas para hablar sobre la situación familiar, algo que fue criticado públicamente por la presentadora. La periodista sostuvo que ciertos asuntos debían resolverse en privado y cuestionó la intervención del hermano del conductor en temas relacionados con el patrimonio de Daniel.

Desde entonces, ambas partes han intercambiado declaraciones en distintos espacios mediáticos. Mientras Alex defiende que únicamente busca aclarar información y proteger el nombre de su familia, Chapoy ha reiterado que la prioridad debe ser el bienestar de Michaela y el respeto a los procesos legales relacionados con la herencia.