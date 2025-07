“Lloré mucho”: Alex Bisogno cayó en depresión por señalamientos de intento de “saqueo” a casa de su hermano

Alex, hermano de Daniel Bisogno, padeció depresión luego de ser acusado por un presunto robo y saqueo a la casa del exconductor de Ventaneando antes de su muerte.

El expresentador de Al extremo sí confirmó un robo a la propiedad de Daniel Bisogno, pero descartó tener una relación cercana con el supuesto culpable del hurto.

Actualmente, Alex aseguró que tuvo un episodio de depresión luego de estos señalamientos que además le “partieron el alma y el corazón”.

Alex Bisogno tuvo depresión tras la muerte de su hermano. (Foto: Instagram / @alexbbisogno)

Alex B. responde a comentarios en su contra por un robo a casa de su hermano Daniel Bisogno

Alex Bisogno respondió a los señalamientos hechos por Pati Chapoy acerca de que él sabía de un saqueo a la casa de ‘El muñe’.

La presentadora del programa Ventaneando culpó al hermano de Daniel Bisogno por presuntamente saber quién entró a la propiedad y sustrajo cosas de valor, acción que llevó a poner un candado en la puerta del inmueble.

“Después de ese dolor y lo complicado, surgen acusaciones sin sentido, me dolió muchísimo porque la persona que lo dijo era querida, respetada, y querida por la familia, seguro todo fue una confusión, quiero dejarlo así, no puedo creer que la gente tenga mal corazón”, explicó en una entrevista para el canal de YouTube de Marco Antonio Silva.

Luego de los comentarios, él sufrió depresión a consecuencia de los señalamientos que se sumaron a la muerte de Daniel Bisogno y de su mamá.

“En su momento lo lloré mucho, caí en una depresión que sentí como el tiro de gracia (...) Me sentí muy triste, no solamente pasaba por una depresión por perder a mi mamá, luego mi hermano tras dos años de enfermedad, donde no la pasamos bien, cada llamada de teléfono al hospital nos hacía temblar, me quedé traumado por eso”.

Pati Chapoy señaló a Alex Bisogno por presuntamente saber quién robó la casa de Daniel. (Foto: Instagram / @chapoypati)

¿Qué dijo Alex Bisogno del robo a la casa de su hermano Daniel?

Alex Bisogno confirmó un robo en la casa de su hermano Daniel, pero no por alguien conocido de la familia, en cambio, ocurrió por una estafa de la cual fue víctima la persona que ayudaba con la limpieza.

“Hubo un robo cuando Dani estaba en el hospital, hasta tengo una denuncia interpuesta por él, donde se menciona que el caso está en manos de la policía (...) me habló desde el hospital y me pidió ir para allá (...) Estaba la señora que trabajaba con él, cayó en una estafa, no se dio cuenta, cuando Daniel salió del hospital, personalmente atendió el caso”.

Alex B. explicó que la puerta se cerró con llave para salvaguardar la propiedad, pero las cenizas de Daniel Bisogno estaban dentro, algo que no le agradó y por eso sacó el comunicado donde señaló a Cristina Riva Palacio por cambiar las chapas.

“Se me señaló por lo de las cenizas de Daniel y se demostró que sí estaban donde dije, ya por último se insinuó que yo estuve relacionado con un robo en casa de mi hermano. Se cerró la casa con llave, pero porque querían resguardar, pero sus restos estaban ahí, por eso saqué el comunicado”.