Un bombero y una médica de Houston auxiliaron a víctimas de balacera en Teotihuacán: ‘Fue surreal’

Bombero de Houston y médica auxiliaron a víctimas del ataque en Teotihuacán, entre ellas un niño de 6 años con heridas de bala. (Foto: X/@FirefightersHOU)

Un capitán del Departamento de Bomberos de Houston y una médica auxiliaron a personas lesionadas durante el ataque registrado cerca del Templo de la Luna en Teotihuacán; “el servicio no se detiene cuando termina el turno”, destacó el propio cuerpo de bomberos de esa ciudad.

De acuerdo con la corporación, el capitán Andy Roseborrough y su esposa, la doctora Jyothi Lagisetty, visitaban la zona arqueológica cuando se registró la balacera.

Tras resguardarse, escucharon que se pedía ayuda médica y acudieron hacia las víctimas. Según el reporte, encontraron a un menor de 6 años con múltiples heridas de bala y comenzaron a atenderlo para contener el sangrado.

Houston Fire señala que Roseborrough y Lagisetty actuaron en apoyo de las víctimas antes de la llegada de servicios de emergencia.

“Los bomberos de Houston y sus familias saben lo que significa responder al llamado, sin importar dónde se encuentren”, indicó la corporación.

¿Cómo ayudaron el bombero y la médica de Houston?

El capitán Andy Roseborrough contó que el pasado lunes 20 de abril realizó, junto a su esposa, un paseo en globo aerostático para ver las pirámides de la Zona Arqueológica de Teotihuacán.

Detalló que luego del paseo por el aire, subió solo las pirámides, tomó fotos y disfrutó de la vista; sin embargo, cuando comenzó a descendender, escuchó un estallido muy fuerte.

“Supe que venía de muy cerca, pero no registré que podía ser un balazo. Hasta un momento después que escuché otro estallido y gente gritando”, contó en entrevista televisiva.

Agregó que las demás personas que estaban cerca, comenzaron a bajar rápido las escaleras de la Pirámide de la Luna, donde ocurrió el tiroteo.

Teotihuacán

“Mi esposa es doctora, en una sala de emergencias y yo soy bombero. Corrimos hacia una persona que gritaba y encontramos a un niño pequeño, con heridas de bala en todo su cuerpo”, indicó.

Señaló que el menor de 6 años, quien está entre las 13 víctimas que dejó el tiroteo, estaba conciente y asustado y que su padre estaba con él.

Mientras brindaban primeros auxilios, personas presentes les llevaron a una mujer que también había resultado herida. Ambos atendieron a los lesionados hasta la llegada de bomberos locales, quienes trasladaron a las víctimas para recibir atención médica.

Andrew Roseborrough destacó que se tomó una selfie justo un minuto antes de que comenzara el ataque, por lo que cree que el tirador pudo estar muy cerca de él; sin embargo, descartó que notara que algo estuviera mal.

“Fue muy surreal, no se sentía real”, señaló en entrevista televisiva.

El Departamento de Bomberos de Houston destacó la actuación del capitán y de la médica, al señalar que el servicio no termina al concluir una jornada de trabajo.

“Estamos orgullosos del capitán Roseborrough. Estamos agradecidos por la Dra. Lagisetty. Y nos recordamos que el servicio no se detiene cuando termina el turno”, señaló.

Tiroteo en Teotihuacán

La Zona Arqueológica de Teotihuacán, uno de los centros turísticos más visitados en todo México, fue escenario de un tiroteo que dejó a una turista canadiense muerta y 13 personas heridas.

Según las autoridades, el atacante, identificado como Julio César Jasso, de 27 años, actuó de forma solitaria inspirado en agresiones violentas de otros países.