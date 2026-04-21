‘Recibía órdenes de una autoridad que no era de esta tierra’: ¿Qué sabemos del atacante de Teotihuacán?

Julio César Jasso Ramírez fue varias veces a Teotihuacán como parte de su planeación del ataque.

Con una tendencia a copiar “situaciones de violencia en Estados Unidos” y mentalmente inestable fue como fuerzas de Seguridad describieron a Julio César Jasso Ramírez, el atacante en Teotihuacán que mató a una mujer canadiense.

José Luis Cervantes, fiscal del Estado de México, comentó que las autoridades encontraron en la mochila del joven fragmentos de notas en los que avisaba del crimen que iba a cometer en la zona arqueológica.

El agresor afirmaba que “recibía órdenes de una autoridad que no era de esta tierra”, explicó el funcionario en la ‘mañanera’ de este 21 de abril. “Este acto no fue espontáeno. Visitó Teotihuacán varias veces y se hospedó en hoteles aledaños de manera previa y desde ahí planeó para cometer su acción violenta”.

¿Quién era Julio César Jasso Ramírez?

El Gabinete de Seguridad informó que el atacante en la Pirámide de la Luna era originario de Tlapa, Guerrero, y llegó primero a la Ciudad de México antes de ir a la zona arqueológica de Teotihuacán.

Julio César Jasso Ramírez tenía 27 años y en sus pertenencias se encontró literatura que hacía referencia a actos violentos en Estados Unidos. Sin embargo, el fiscal José Luis Cervantes se reservó más detalles de esos textos pues forman parte de la investigación.

De manera preliminar, las autoridades descartaron que Julio César Jasso Ramírez perteneciera a una célula criminal y que haya recibido ayuda de otra persona para el ataque en Teotihuacán.

La Secretaría de Seguridad del Edomex añadió que el joven llegó a Teotihuacán en un vehículo de aplicación desde un hotel que en el que se había hospedado en varias ocasiones.

¿Qué arma utilizó Julio César Jasso Ramírez para tomar rehenes en Teotihuacán?

El fiscal José Luis Cervantes detalló que se trata de un revólver antiguo, de aproximadamente 1968, y que tiene un valor aproximado de 40 mil pesos, aunque no explicó cómo se hizo la valoración.

“Sobre las balas, son cartuchos de fabricación nacional. ‘Rayan’ en la línea de los reservados para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y uso de policía civil. La fuente podría ser diversa, desde un mercado informal de algún tipo o un mal elemento que se las facilitó”, dijo.

El atacante de Teotihuacán también tenía un cuchillo y seis cartuchos en el momento en el que fue rodeado por elementos de la Guardia Nacional en la Pirámide de la Luna.

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el ataque en Teotihuacán fue “un episodio aislado” y que el Gobierno de México garantizará la seguridad de todos los asistentes que vendrán por el Mundial 2026.