Hombre mata a mujer canadiense y hiere a 6 personas más en zona arqueológica de Teotihuacán

Un hombre que ingresó armado a la zona arqueológica de Teotihuacán disparó contra turistas que se encontraban en la Pirámide de la Luna este lunes 20 de abril. El saldo del ataque fue la muerte de una mujer canadiense y al menos otras seis personas heridas.

“De acuerdo con la información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida”, detalló el Gabinete de Seguridad.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México confirmó que, de manera preliminar, seis personas resultaron lesionadas: cuatro por arma de fuego y dos más por caídas. Las personas fueron llevadas a hospitales de la zona para ser atendidas.

Ante la gravedad de la situación, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional procedieron a la evacuación total del recinto para garantizar la integridad de quienes se encontraban ahí.

Versiones señalan que el sujeto, que vestía pantalón de mezclilla, camisa a cuadros y con cubrebocas, subió a la Pirámide de la Luna y disparó contra la gente que se encontraba en el lugar. Hasta el momento no ha sido identificado.

Autoridades del Estado de México informaron que las personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital de Axapusco, municipio vecino de San Juan Teotihuacán, sitio donde se ubica la zona turística.

En un video que circula en redes social, se escucha una detonación de arma de fuego y enseguida el grito de una mujer pidiendo que le llamen a la policía.

Las imágenes también capturan la presencia de un hombre arriba de la Pirámide de la Luna que mira hacia abajo, donde se encuentran turistas contemplando la escena.

Las detonaciones provocaron pánico entre varios visitantes de la zona arqueológica, por lo que cayeron en una crisis nerviosa.

Tras el ataque el lugar fue cerrado y fuerzas federales y estatales desplegaron un fuerte operativo de seguridad dentro y fuera de la zona turística.

¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre el ataque en Teotihuacán?

Al respecto del incidente, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó los hechos y expresó su solidaridad con las personas afectadas y sus familias.

“He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales”, comentó en su cuenta oficial de X.