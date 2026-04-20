Hombre que disparó a turistas en Teotihuacán tomó rehenes: ¿Qué sabemos del ataque?

Seis personas quedaron lesionadas después de un hombre disparara contra turistas en la zona arqueológica de Teotihuacan.

El hombre que mató a una mujer canadiense en Teotihuacán tenía rehenes en en la Pirámide de la Luna, afirmó una testigo del ataque de este lunes 20 de abril.

Laura Torres, quien se identificó como turista de Taxco, Guerrero, explicó que estaba en la pirámide de Teotihuacán cuando oyó detonaciones que al principio confundió con cohetes.

“Vi al chico que estaba disparando arriba en la pirámide. Había gente como rehenes”, declaró en entrevista con medios en Teotihuacán.

La turista dijo que el hombre dejó bajar a una de las rehenes. “Por un momento pensé que le iba a disparar a la chica por detrás, pero la dejó ir”, contó.

Minutos después, el hombre que disparó contra turistas en Teotihuacán dejó bajar a otro rehén. “Una persona estaba a mitad de la pirámide porque estaba herida”, comentó Laura Torres.

Uno de los heridos por ataque en Teotihuacán está en estado grave

La Secretaría de Seguridad del Estado de México reportó que de forma preliminar, hay al menos seis heridos por el ataque de este lunes en Teotihuacán: Cuatro por heridas de arma de fuego y dos por caídas.

Los heridos en la Pirámide de la Luna son de nacionalidades canadiense, colombiana y rusa, informaron las autoridades.

En entrevista con N+, Marco Antonio Franco Hernández, subcoordinador Nacional de Socorros de la Cruz Roja Mexicana, reportó que una de las personas heridas está en estado crítico y fue trasladada en un helicóptero a un hospital de alta especialidad.

Otros de los heridos fueron llevados a un hospital en Axapusco, municipio vecino de San Juan Teotihuacán, sitio donde se ubica la zona turística.

Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad del Edomex, declaró que “pareciera que fue una agresión directa, pero no podemos especular. Ya se encuentran aquí las autoridades de los tres órdenes de Gobierno. La zona arqueológica ya está tranquila, ya está controlada”.

El funcionario añadió que el agresor, quien aún no ha sido identificado, disparó contra turistas con un arma de fuego corta.

La presidenta Claudia Sheinbaum, quien estaba en reunión con el representante comercial de EU, publicó en sus redes que “lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente”.

“Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá. He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento", reportó.