La telefonía celular del “Bienestar”

Como si el horno estuviera para bollos, Pepe Merino, de la Agencia de Transformación Digital, ve venir el tsunami y no se hinca; totalmente cuatrotero.

Hay 144.5 millones de celulares activos, según el CRT, hasta 161 millones según The CIU.

El 19% de todas las operaciones bancarias son por celulares/app. Si en México se hacen 200 millones de operaciones al día en total, aproximadamente 38 millones serían por celular.

Inhale y exhale

Solo 30.2 millones de líneas estaban registradas a mediados de abril; o sea, 18.7%, por lo que faltan más de 130 millones.

Tenemos hasta el 30 de junio para registrar las líneas. Es decir, 4.3 millones de registros diarios si quieren cumplir con sus proyecciones.

Redoble de tambores

Sin prórroga, podría colapsar el sistema de pagos porque, repito, faltan 130 millones de líneas por registrar, las cuales no podrán hacer ninguna transferencia por teléfono/app, ni pago alguno… vamos, nada. Bueno, podrán llamar al 911.

Que alguien le diga a Merino…

Pero esto no es el único tema que preocupa y ocupa al sector de la telefonía.

Fuerte a pico de botella

Ya que 20 millones de clientes de Movistar México, que acaba de ser vendida, están con el Jesús en la boca.

Recordemos que el mes pasado se anunció la adquisición de la filial de Movistar en nuestro país por parte de OXIO Inc. y Newfoundland Capital Management. Operación de 450 mdd, que ya ha prendido los focos amarillos en medios especializados y círculos financieros.

Se han puesto en la mesa preguntas relevantes sobre la capacidad financiera y operativa del grupo comprador, que se hará cargo de un operador que representa casi 14 % del mercado mexicano. Cualquier problema en la transición podría afectar no solo a la empresa, sino directamente a millones de consumidores. Ups.

Una empresa pequeña frente a una operación gigante

OXIO se ha presentado como una empresa tecnológica enfocada en ofrecer servicios digitales para operadores móviles y marcas que buscan lanzar servicios de conectividad sin construir directamente una red de telecomunicaciones propia. Su modelo se basa en administrar, desde plataformas en la nube, funciones como activación de líneas, facturación, administración de usuarios y servicios móviles para terceros.

Sin embargo, y aquí empiezan los detalles dudosos, públicamente ha reportado alrededor de dos millones de líneas activadas a nivel global, una cifra considerablemente menor frente a los más de 20 millones de usuarios de Movistar México. ¡Es 10% del monstruo que acaban de comprar! Quihúboles.

Súmele que los nuevos dueños planean migrar la operación de Movistar hacia una nueva plataforma tecnológica, aun cuando ya hemos visto a gigantes tecnológicos con problemas operativos graves a la hora de hacer una transición así.

Agárrese, pero ¿estaremos ante la posibilidad de que ocurran interrupciones en el servicio, fallas para hacer o recibir llamadas, problemas de internet móvil, errores en facturación, fallas en portabilidad e incluso pérdida temporal de líneas?

Y todavía hay otro prietito en el arroz, el financiero: desde su fundación, OXIO ha levantado alrededor de 65 mdd en capital, mientras que la compra de Movistar México se anunció por aproximadamente 450 mdd. Otra gran inconsistencia, pero ahora en pesos y centavos, que además no sabemos de dónde vienen, si de deuda u otros respaldos financieros.

Por si todo lo anterior fuera poco, han salido a la luz demandas presentadas ante la Suprema Corte del Estado de Nueva York por exempleados y accionistas de OXIO que reclaman pago de salarios y alegan incumplimiento de deberes fiduciarios.

Ante esta situación podría darse una fuga de millones de usuarios hacia otros operadores, lo que desequilibraría aún más el mercado de telefonía celular en México, ya concentrado en uno de los jugadores que ya controla más de 55 % del sector.

Luego entonces, la gran pregunta para el cuatrotero Instituto Federal de Telecomunicaciones es: ¿si hará realmente un análisis riguroso y –sobre todo– técnico sobre la situación, o tendremos una empresa parecida a Mexicana del Bienestar, el Tren Maya o el Gas del Bienestar…?