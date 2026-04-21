Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 21 de abril: Síguela aquí EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este martes 21 de abril. (Cuartosuco)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera desde Palacio Nacional este 21 de abril.

En esta conferencia se prevé que esté acompañada por funcionarios del Gabinete de Seguridad y podrían brindar mayores detalles sobre el ataque ocurrido en Teotihuacán, Estado de México. Se reportaron dos personas muertas y varios lesionados.

En tanto, podría ofrecer detalles sobre la reunión con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

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¿Qué sucedió en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum el 20 de abril?

En la mañanera del 20 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a múltiples temas.

Negó que su gobierno tuviera conocimiento sobre la supuesta colaboración entre autoridades estadounidenses y el Estado de Chihuahua.

El fin de semana, el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, informó que murieron 2 agentes estadounidenses que realizaban un operativo conjunto en Chihuahua.

“No estábamos enterados; fue decisión del gobierno de Chihuahua. Estamos pidiendo más información al gobierno de Chihuahua”, dijo en la conferencia de prensa.