Un revólver de 40 mil pesos y mensajes extremistas: ¿Qué llevaba el atacante de Teotihuacán en la mochila?

Además de las armas, el atacante de Teotihuacán llevaba en la mochila cartuchos e imágenes con ideología extremista.

El atacante de Teotihuacán, Julio César Jasso, de 27 años, llevaba distintas armas en su mochila, según las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Entre sus pertenencias se encontró un arma de fuego tipo revólver calibre .38 especial, matrícula C90673 con valor de 40 mil pesos, un arma punzocortante, 52 cartuchos útiles del mismo calibre que la pistola, con valor de 10 mil pesos.

Otros de los artículos que estaban en la mochila eran boletos de autobús y su credencial de elector, con la cual fue identificado.

Las autoridades también dieron a conocer que el hombre es originario de Tlapa, Guerrero, desde donde viajó a la zona arqueológica de Teotihuacán y pasó por la Ciudad de México también.

‘Natural Selection’, la playera que conecta Teotihuacán y la masacre de Columbine

Julio César Jasso tenía en su playera y mochila referencias a la masacre de Columbine, Estados Unidos, ocurrida el 20 de abril de 1999. En la camisa llevaba la leyenda ‘Natural Selection’ como referencia directa a la playera utilizada por Eric Harris, uno de los autores del atentado.

Por esa razón, la hipótesis de la fiscalía mexiquense es que el atacante imitó otros tiroteos armados.

De acuerdo con las primeras investigaciones, no fue un acto espontáneo debido a que Jasso visitó en otras ocasiones la zona arqueológica y se hospedó en hoteles cercanos para planear el ataque.

“Arroja un perfil psicopático del agresor, caracterizado por copiar situaciones que ocurrieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes. Esta tendencia, que se le puede conocer como copycat, es a veces replicada indebidamente en algunos países y en este caso es un indicio y una hipótesis que así ocurrió”, dijo José Luis Cervantes, fiscal del Estado de México, durante la conferencia ‘mañanera’ de este martes 21 de abril.

¿Qué sabemos del perfil del atacante de Teotihuacán?

El responsable del tiroteo dejó en la escena del crimen un portarretratos con una imagen generada por Inteligencia Artificial en la que aparecía él mismo junto a los asesinos de Columbine, Eric Harris y Dylan Klebold, quienes se suicidaron en 1999 tras matar a 13 personas y herir a 24.

Esa matanza, considerada el primer tiroteo escolar masivo en Estados Unidos, se produjo un 20 de abril, el mismo día que el ataque en la zona turística de las pirámides de Teotihuacán.

Varias fotos del asesino le muestran posando con el saludo nazi popularizado por Hitler, quien también nació un 20 de abril, y que otras pruebas apuntan a su ideología extremista.

El hombre vestía un cubrebocas y una camisa de cuadros gris; y en la fotografía generada por IA llevaba una playera con la leyenda “Disconnect and Self-Destroy” (“Desconecte y autodestrúyase”), una frase vinculada a la True Crime Community (TCC), una subcultura digital global que glorifica a los asesinos de masas y atacantes de escuelas.

Aunque se trata de un movimiento descentralizado, se han identificado vínculos de la TCC con otras comunidades de extrema derecha, y su origen se remonta a foros de internet surgidos precisamente tras la masacre de Columbine.

*Con información de EFE