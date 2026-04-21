Gobierno de México despliega atención a víctimas tras ataque en Teotihuacán

Rosa Icela Rodríguez destacó que el Gobierno de México contactó a los consulados y embajadas de los turistas internacionales heridos en Teotihuacán.

El Gobierno de México activó un operativo de atención inmediata a víctimas tras una balacera en Teotihuacán, con el despliegue de personal de distintas dependencias para brindar apoyo médico, legal y logístico.

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se trasladaron tanto al sitio del incidente como a hospitales para establecer contacto directo con las personas afectadas y sus familiares, detalló Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

En la ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum, las autoridades destacaron cómo la Guardia Nacional neutralizó al agresor en Teotihuacán, remarcando que sin esa atención, el número de muertos habría sido mayor.

Ataque en Teotihuacán: ¿Cuántas personas están hospitalizadas?

De acuerdo con autoridades federales, hasta la mañana de este 21 de abril, siete personas permanecen en atención hospitalaria, y otras seis ya fueron das de alta.

Rosa Icela Rodríguez apuntó que la prioridad ha sido conocer el estado de salud de las víctimas y garantizar su atención integral mediante la coordinación con personal médico y distintas instituciones.

El Gobierno de México informó que mantiene presencia permanente en hospitales y en la zona del incidente para ofrecer atención personalizada, que incluye:

Atención médica

Hospedaje y alimentación

Apoyo en comunicación y telefonía

Contacto con familiares en México y el extranjero

Asistencia con consulados y embajadas

Asesoría jurídica

Las autoridades indicaron que a cada víctima y familiar se le ha transmitido el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, reiterando la disposición de atender cualquier necesidad derivada del incidente.

Coordinación interinstitucional

La atención se realiza en coordinación con diversas dependencias, entre ellas:

IMSS-Bienestar, encabezado por Alejandro Svarch

Secretaría de Cultura

Áreas de seguridad

Gobierno del Estado de México

Asimismo, se estableció comunicación con consulados y embajadas para dar seguimiento a los casos de personas extranjeras afectadas.

El Gobierno federal señaló que se asignó acompañamiento continuo a cada una de las víctimas, con la participación de servidores públicos de distintas áreas.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, encabezada por Yuriria Rodríguez, así como la Subsecretaría de Derechos Humanos, mantienen seguimiento directo a los afectados.

Las autoridades indicaron que continuará la atención a las víctimas de este incidente ocurrido en Teotihuacán.