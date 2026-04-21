¿Qué sabemos de las víctimas del ataque en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán?

El Gabinete de Seguridad difundió este martes la lista de las personas heridas tras el ataque en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán. EFE

El ataque del lunes 20 de abril en la Pirámide de la Luna dejó una turista canadiense muerta y 13 personas lesionadas en la Zona Arqueológica de Teotihuacán. El atacante fue abatido por la Guardia Nacional.

Autoridades federales informaron este martes que las víctimas fueron trasladadas a distintos hospitales del Estado de México y de la Ciudad de México.

La atención médica ha sido coordinada por el sistema de salud federal, con seguimiento puntual a cada caso y acompañamiento a familiares.

La Secretaría de Salud detalló que los pacientes reciben atención integral y gratuita, con énfasis en estabilización y monitoreo continuo, especialmente en los casos más delicados.

¿Quiénes son los heridos y qué lesiones tienen?

El Gabinete de Seguridad difundió este martes la lista de las personas heridas tras el ataque, liderado por Julio César Jasso, de 27 años, y en qué hospital se encuentran.

El informe desglosa los nombres, nacionalidades, edades y tipo de lesiones de las 13 personas afectadas. Entre las víctimas hay ciudadanos de Colombia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Rusia y Países Bajos.

Heridos por arma de fuego (PAF)

Gerónimo González Castro (6 años, colombiano): impactos en tibia y peroné derechos.

(6 años, colombiano): impactos en tibia y peroné derechos. Dayana Paola Castro Calderón (37, colombiana): lesiones en rótula izquierda y glúteo derecho.

(37, colombiana): lesiones en rótula izquierda y glúteo derecho. Delicia Li de Yong (29, canadiense): herida en región supraescapular derecha.

(29, canadiense): herida en región supraescapular derecha. Maikol Michelle Mitrocil (42, ruso): impacto en fémur.

(42, ruso): impacto en fémur. Leticia Mondea Folsta (13, brasileña): No se especifica tipo de lesión.

(13, brasileña): No se especifica tipo de lesión. Alex Daniel Marco Witz (29, estadounidense): herida en mano izquierda con salida.

(29, estadounidense): herida en mano izquierda con salida. Barriet-D Marco Witz (61, estadounidense): lesión a la altura de pelvis y muslo.

Lesiones musculoesqueléticas y otras afectaciones

Luisa Fernanda Puentes Álzate (22, colombiana).

(22, colombiana). Francis Arlette Rivero (55, Países Bajos).

(55, Países Bajos). Jaslin Landaverde (26, estadounidense).

(26, estadounidense). Gregoire Magadini (38, estadounidense).

(38, estadounidense). Alejandra Graciano (34, estadounidense).

(34, estadounidense). Jalen Aybar (27, estadounidense): dermoabrasión.

Según la Secretaría de Salud, en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca hay cuatro pacientes hospitalizados, todos estables, aunque uno se reporta en condición delicada con evolución controlada.

Agregó que en el Hospital General de Axapusco permanece una persona con evolución favorable. El resto de los pacientes ha sido dado de alta o continúa seguimiento en otras unidades médicas.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad indicó que ocho personas seguían hospitalizadas, distribuidas entre Ixtapaluca, Axapusco y la Ciudad de México.

¿Cuándo reabrirá Teotihuacán?

Las puertas de la Zona Arqueológica de Teotihuacán se volverán a abrir este miércoles para el público, dos días después del tiroteo que dejó un muerto y 13 heridos, según informó este martes el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En una breve publicación en sus redes sociales, el organismo anunció que los visitantes podrán volver a acudir a este centro turístico a partir del miércoles en su horario habitual, aunque precisó que habrá medidas de seguridad reforzadas tras el tiroteo ocurrido en la Pirámide de la Luna.

Las puertas de la Zona Arqueológica de Teotihuacán se volverán a abrir este miércoles para el público. EFE (Franyeli García/EFE)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó este martes que el atacante actuó de forma solitaria y que su conducta estuvo presuntamente inspirada en agresiones violentas ocurridas en otros países, como la masacre de Columbine, ocurrida el 20 de abril de 1999 y que provocó la muerte de 13 personas y 24 heridos.

Con información de EFE