Zonas arqueológicas en alerta: Chichén Itzá anuncia restricciones de ingreso tras balacera en Teotihuacán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que se incrementará la presencia de la Guardia Nacional en estos espacios arqueológicos, en coordinación con autoridades locales. [Fotografía. Cuartoscuro]

Tras la balacera ocurrida en la zona arqueológica de Teotihuacán, que dejó 13 personas lesionadas y 2 fallecidos, entre ellos el agresor, en Chichén Itzá se implementaron medidas preventivas de seguridad.

La directora del sitio, María Guadalupe Rodríguez, informó que las medidas se aplicaron este martes 21 y continuarán este miércoles 22 de abril, con el objetivo de reforzar los controles de seguridad y reducir riesgos para los visitantes.

La funcionaria precisó que se trata de una acción temporal y no de una prohibición permanente, en un contexto marcado por la revisión de protocolos en zonas arqueológicas del país.

¿Qué restricciones se aplican en Chichén Itzá tras el ataque?

La disposición sobre la zona arqueológica de Chichén Itzá establece la restricción del ingreso con mochilas grandes, así como revisiones más estrictas en los accesos al sitio.

Autoridades señalaron que la medida busca impedir el ingreso de objetos que puedan representar un riesgo, como armas de fuego, cuchillos o navajas, luego de que en Teotihuacán el agresor ingresó al sitio con una pistola sin pasar por filtros de revisión.

Además, se mantienen operativos de vigilancia y revisiones constantes en coordinación con la Guardia Nacional, en uno de los destinos turísticos con mayor afluencia en el país.

¿Qué medidas de seguridad anunció el gobierno federal para las zonas arqueológicas tras el incidente?

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno federal informó el reforzamiento de la seguridad en zonas arqueológicas y destinos turísticos del país.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que se incrementará la presencia de la Guardia Nacional en estos espacios, en coordinación con autoridades locales.

Asimismo, indicó que se reforzarán las revisiones preventivas en accesos, se revisarán los controles de ingreso y se fortalecerán los sistemas de vigilancia en los sitios arqueológicos.

La estrategia también contempla la ampliación del patrullaje físico y cibernético para detectar posibles riesgos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que se analiza la instalación de arcos detectores o sistemas de rayos X en accesos, aunque su implementación será gradual.

La mandataria reconoció que los sitios arqueológicos no contaban con este tipo de tecnología debido a que no se habían registrado incidentes como el ocurrido en Teotihuacán.

Indicó que se diseñará un protocolo específico para reforzar la seguridad en estos espacios, con la participación de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Cultura y el INAH.

¿Cómo fue la balacera en la zona arqueológica de Teotihuacán?

El 20 de abril, un hombre armado ingresó a la zona arqueológica de Teotihuacán y se dirigió hacia la Pirámide de la Luna, donde se encontraban decenas de turistas. De acuerdo con la información oficial, el agresor portaba un arma de fuego y comenzó a amenazar a los visitantes, lo que provocó escenas de pánico entre quienes se encontraban en el sitio.

Minutos después, el atacante abrió fuego en repetidas ocasiones contra los turistas, algunos de los cuales intentaron resguardarse en el suelo o descender de la estructura.

La agresión dejó 13 personas lesionadas, de las cuales 7 presentaron heridas por impactos de bala, mientras que otras resultaron afectadas durante la evacuación.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar tras el reporte de detonaciones y desplegaron un operativo para contener la situación. Al llegar, los agentes fueron recibidos con disparos, por lo que repelieron la agresión y lograron herir al atacante en una pierna.

El agresor intentó desplazarse hacia una zona más elevada de la pirámide, pero al verse rodeado por las fuerzas de seguridad, se quitó la vida. Las autoridades confirmaron la muerte de una turista de origen canadiense.

Con información de Quadratín