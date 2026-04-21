Teotihuacán reabre parcialmente tras balacera: ¿Cómo funcionará la seguridad en la zona arqueológica?

Teotihuacán retomará sus horarios habituales de servicio en museos y sitios arqueológicos.

La zona arqueológica de Teotihuacán volverá a abrir tras la balacera en la que murió una mujer canadiense y 13 personas extranjeras fueron lesionadas, según confirmó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Luego del cierre a las actividades turísticas en Teotihuacán “hasta nuevo aviso” anunciadas el lunes 20 de abril, el INAH explicó que los museos y la zona arqueológica reabrirán de manera normal el miércoles.

¿Cómo será la reapertura de la zona arqueológica de Teotihuacán?

Si planeas ir en los próximos días a Teotihuacán, toma en cuenta que la zona de las pirámides reabrirá de manera parcial.

El INAH explicó que el sitio patrimonial retomará sus horarios habituales de 8:00 a 17:00 horas; sin embargo, el acceso a la Pirámide de la Luna (donde un hombre disparó contra al menos seis personas) “permanecerá cerrado hasta nuevo aviso”.

En el caso de los museos de la Cultura Teotihuacana y los Murales Teotihuacanos ‘Beatriz de la Fuente’, los horarios de apertura serán de 8:00 a 16:45 horas.

La Secretaría de Cultura también confirmó que habrá un protocolo de seguridad reforzado, en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

Su titular, Claudia Curiel de Icaza, declaró que la dependencia ayudará con todo lo que esté a su alcance para esclarecer el caso.

La Secretaría de Gobernación informó que desde la noche del lunes se desplegó un operativo de seguridad en la zona donde ocurrió la balacera a manos de un hombre en Teotihuacán.

Tras dicho operativo, la atención a las víctimas continúa, y las autoridades lanzaron una línea telefónica para que quienes estuvieron en la zona al momento del ataque a balazos en Teotihuacán, calificado como “un acto horrendo” por autoridades de Canadá.

Con esta línea especial, las personas afectadas y sus familiares podrán recibir apoyo y acompañamiento.

Para contactarte, el número telefónico al que debes marcar es 55 1000 2000, extensión 57508.