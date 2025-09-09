Detienen a turista extranjero por violar restricción y subir a pirámide de Chichén Itzá

Al llegar hasta la pirámide de Chichén Itzá, el turista subió al menos dos escalones de un salto y posó para una fotografía

Un turista extranjero fue detenido este martes 9 de septiembre, luego de ignorar el cerco de seguridad para subir al Castillo de la zona arqueológica de Chichén Itzá, sumándose a la lista de visitantes que han violado el reglamento del lugar.

Los hechos ocurrieron cerca de las 10:00 horas y fueron captados en video por otros visitantes que se encontraban en el sitio.

Los espectadores de la escena entre gritos y chiflidos le reclamaron que lo que hacía iba contra el reglamento, pero el turista ignoró las advertencias para tomarse una fotografía.

En las imágenes se observa como el hombre brinca las cuerdas que rodean la pirámide para dirigirse a las escalinatas principales.

Turista extranjero ignoró reglas de Chichén Itzá

Al llegar hasta la estructura subió al menos dos escalones de un salto y posó para una fotografía. Posteriormente, bajó del monumento y regresó hacia el cerco.

Una guía de turistas lo confrontó, pero el turista hizo como que no le entendía.

Ante esto le explicó en inglés que lo que había hecho no estaba permitido y llamó a los custodios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), encargados de la vigilancia y conservación del sitio arqueológico.

El turista fue llevado a las oficinas del parador turístico y posteriormente entregado a la Guardia Nacional, quien deberá fijar una multa por la falta administrativa, que de acuerdo con el artículo 55 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, sería de entre 100 y 50 mil pesos.

Escalar las pirámides, una moda entre los turistas

Cabe destacar que entre 2021 y marzo de 2025 ha habido tres casos similares en Chichén Itzá.

En enero de 2021, una turista de Tijuana fue captada mientras ascendía la pirámide para esparcir cenizas que llevaba dentro de una bolsa.

Aunque la escultura no sufrió daños, fue detenida, enfrentó un proceso administrativo ante el INAH y se le impuso una multa.

Al año siguiente, otra mujer identificada como Abigail Villalobos ingresó al recinto superior, bailó y posó para fotos.

Fue abucheada fuertemente por visitantes, escoltada fuera del sitio y multada con 5 mil pesos. Además, se le ordenó borrar las imágenes tomadas.

Apenas en marzo de 2025, un turista alemán escaló la pirámide durante el equinoccio.

Al descender, fue agredido por la multitud que lo recibió con golpes e insultos, antes de ser detenido por personal de seguridad y la Guardia Nacional.

Ante estos casos, el INAH amplió la zona de restricción alrededor del castillo de Kukulkán (también conocido como El Castillo) en la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Anteriormente, los visitantes tenían que mantenerse al menos a seis metros de distancia; con la nueva medida, esa barrera se extendió a aproximadamente 10 metros.

Otras fuentes mencionan que la valla llegó incluso a unos 15 metros, reforzando aún más la protección del monumento.

Desde 2006 está prohibido escalar el Castillo de Kukulkán en Chichén Itzá, como medida para proteger el monumento, garantizar la seguridad de los visitantes y preservar su carácter sagrado.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tomó la decisión luego de detectar un deterioro progresivo en las escalinatas de piedra caliza, frágiles ante el constante tránsito de turistas. El desgaste representaba un riesgo serio para la conservación de la pirámide.