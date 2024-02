Es vergonzoso que Diego Prieto todavía dirija el INAH

“Hoy se destruye y el director del INAH justifica esta destrucción en aras de un progreso que traiciona la misión fundamental de esta institución, preservar nuestra herencia cultural. Había alternativas, pero el señor Prieto se confunde con el pasado, al que le tiene que ser fiel, y promueve la destrucción del futuro”, muy molesto me dijo el activista José Urbina, conocido también como Pepe Tiburón.

Además, el fundador del proyecto Cenotes Urbanos y quien en 2022 ganó un amparo para frenar la obra del tren en el tramo 5, que va de Cancún a Tulum, aseguró, y con razón, que “es vergonzoso” que Diego Prieto esté todavía dirigiendo “una de las instituciones más dignas y significativas de México”, al minimizar la destrucción al medio ambiente y al patrimonio cultural e histórico del país causada por las obras del Tren Maya.

Café con piquete

Diego Prieto rechazó que la introducción de pilotes o columnas en el suelo kárstico (de roca caliza y porosa) del tramo Playa del Carmen-Tulum del Tren Maya constituya una agresión, debido a que ya se ha hecho, dijo, en hoteles u otras construcciones.

Además, el funcionario señaló que “parece que es la primera vez que hincan pilotes en estos suelos kársticos y no es cierto”, al responder sobre su postura de los videos de ciudadanas y ciudadanos que registran y difunden la perforación de este suelo en la península de Yucatán. ¡Ver para creer!

Sin embargo, en este espacio, el 29 de enero, difundí el video en el cual Pepe Tiburón documentó que, a pesar de que todavía aún el Tren Maya no circula en el tramo 5, ya se desprendió el recubrimiento de las columnas que lo sostienen, dejando expuestas las varillas a la corrosión y el daño del concreto, y señalé que esto “no sólo es un escándalo, sino que podría ser una tragedia”.

En dicho video también deja ver que tampoco hay juntas de neopreno, ni juntas sísmicas, a pesar de que es suelo kárstico e inestable.

Inhale y exhale

“Ellos decían que no iban a poner el tren sobre el cavernas y cenotes, después tuvieron que aceptar que así sería y promocionaron la mafufada de los pilotes protectores del karst, empezaron a decir que eran para proteger a los cenotes. Discúlpenme, pero un cenote no necesita pilotes, no necesita concreto, no necesita hierro, necesita árboles, estar integrado a la selva”, refiere el activista.

No está a discusión la infraestructura del tren ni sus virtudes, sino el trazado que impusieron en la selva.

“Si este señor hubiese estado preocupado por la riqueza cultural que había en la selva no hubiesen permitido que se trazara una línea recta sobre Ocho Balas, sobre los vestigios de Paamul Dos, sobre Manitas, sitios arqueológicos de gran importancia que ya estaban registrados. Tuvieron que desviar el tren cuando fue evidente que le iban a pasar por encima, cuando se les expuso y sí hay una gran cantidad de vestigios que han sido sepultados, removidos, sacrificados por el bien de un proyecto que no le hace bien a nadie más que los políticos que lo imponen”.

Pepe Tiburón, nuevamente con la boca llena de razón, asegura que Prieto traicionó a los arqueólogos que están buscando cómo salvar el acervo paleontológico y cultural maya; “una verdadera vergüenza sus palabras, pero no se podía esperar más de un minion del proyecto”.

Sin respeto a nada

Por cierto, hasta hoy tampoco han dado a conocer dónde se encuentran depositados los restos de las miles de estructuras prehispánicas.

“¿Qué hizo la autoridad del INAH con las miles de toneladas de piedras arqueológicas que formaban parte de los sistemas constructivos de los edificios prehispánicos y del resto de las estructuras?”.

La zona debió ser catalogada como patrimonio de la humanidad e, incluso, el subdirector de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dijo que promovería la declaratoria del sistema de cavernas Sac Actun, ubicado en Tulum, Quintana Roo, como Bien Mixto ante la UNESCO, donde se localizan cerca de 200 sitios arqueológicos, que incluyen un par de contextos de hombres tempranos, megafauna y casi 140 asociados a la cultura maya.

Indignante

Aunado a lo anterior, ahí se encuentra el sistema de cavernas inundadas que corre bajo el suelo de Quintana Roo, el más grande del planeta, según un comunicado del INAH, pero por una pereza gubernamental lo cancelaron todo y no sólo eso, sino que hoy están derramando concreto a dichas cavernas. Pepe Urbina no sólo lo ha expuesto en redes, sino que ya hizo la denuncia pertinente ante Profepa.

Luisa Gutiérrez, tú me representas

Luisa Gutiérrez (Especial)

Sí, la lucha que emprendió la legisladora local del PAN en CDMX dejó gran precedente: que no existan legisladores violentadores dentro del Congreso de la CDMX. ¡Esas son mujeres, no pedazos! Me explico, Nazario Norberto, legislador morenista, la agredió sexualmente dentro del Congreso, ella lo denunció y la batalla duró más de dos años. Los jueces y magistrados, tras horas de debates, lo declararon culpable y fue puesto en la lista de agresores, sí, de los violentadores. Magistrado Armando Ambriz, tu voto en contra de Luisa o a favor del violentador te hace cómplice y sólo me resta preguntarte, ¿si hubiera sido tu hija o tu madre, hubieras votado igual? Ah, y no sólo eso, Luisa, también en tribunales, le ganó al Consejo Judicial (quesque) Ciudadano, no por haberla escuchado como víctima de la fiscalía. Jorge Nader Kuri, te digo, revolcaste tu prestigio en el lodo. Gabriela de la Torre, ¿algo qué decir?

¿A los candidatos de Morena en BJ les da pena la Sheinbaum?

Lety Varela y René Vivanco (Especial)

¡Todo parece indicar que sí! Les cuento, Lety Varela, candidata de Morena por la alcaldía Benito Juárez, y René Vivanco, candidato a diputado federal, también de BJ, por Morena…

Redoble de tambores

Fueron los únicos ausentes entre los candidatos a alcaldes y diputados federales de la ‘4T’ en el registro de Claudia Sheinbaum. ¡Así como lo están leyendo! ¿Será que piensan que el mantenerse lejos de la Sheinbaum les puede generar simpatías en la Benito Juárez?