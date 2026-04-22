‘Es seguro estar en México’, afirma Sheinbaum luego de ataque armado en Teotihuacán

Omar García Harfuch comentó que gracias a la Guardia Nacional, el agresor fue localizado y neutralizado en cuestión de minutos tras ser herido por la autoridad en una pierna [Fotografía. Cuartoscuro]

“Es seguro estar en México”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien puso énfasis en que el ataque de Teotihuacán no está vinculado con delincuencia, ya que el agresor, Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, no solo tenía “problemas psicológicos”, sino que era un imitador de situaciones de violencia de Estados Unidos.

La inquilina de Palacio Nacional, en la conferencia matutina, destacó, además, que el tiroteo en la zona arqueológica, que dejó dos muertos –uno de ellos el propio atacante por suicidio– y al menos 13 heridos, es un caso inédito, por lo que ordenó reforzar la seguridad de esas zonas, donde, admitió, no hay arcos de seguridad.

“Todos sabemos que no habíamos presenciado algo así en México. Es la primera vez que ocurre. Esta persona, por todo lo que indican las autoridades ministeriales tenía rasgos, problemas psicológicos y estaba influenciado por episodios que habían ocurrido en el exterior.

“No es algo que esté vinculado con delincuencia, hasta donde tenemos toda información. Sino es el hecho de una persona que toma esta decisión, y como lo señala el fiscal del Estado de México, lo tenía preparado de acuerdo con las investigaciones que están haciendo”, declaró la mandataria.

Seguridad en el Mundial está garantizada: Omar García Harfuch

Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que “la seguridad del Mundial está garantizada”; no obstante, destacó que Sheinbaum ordenó fortalecer la vigilancia en las zonas arqueológicas en coordinación con la Secretaría de Cultura.

“En lo referente al Mundial, todos estos protocolos de seguridad, ya están; ya se han estado trabajando desde hace más de un año. Y eso es diferente, porque estos protocolos ya están hechos, esa seguridad ya está reforzada, y se mantiene en constante vigilancia desde ahorita”, sostuvo el secretario.

Añadió que gracias a la Guardia Nacional, el agresor fue localizado y neutralizado en cuestión de minutos tras ser herido por la autoridad en una pierna, y destacó que esta intervención impidió que continuara atacando.

En su intervención, el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, dio a conocer que el agresor “recibía órdenes de una autoridad que no era de esta tierra”.

“La evidencia recolectada hasta este momento arroja un perfil psicopático del agresor caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares y por otros personajes.

“Esta tendencia, que se le puede conocer como copycat, a veces es replicada indebidamente en algunos países, y en este caso es un indicio y es una hipótesis de investigación que así sucedió. Toda vez que encontramos literatura alusiva a agresiones y a figuras que tienen que ver con este tipo de acciones violentas”, añadió.

Al corte de la 20:00 horas, la Secretaría de Gobernación detalló que de las 13 personas lesionadas, ocho fueron dadas de alta y cinco continúan hospitalizadas.