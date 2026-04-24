Un video muestra la última imagen con vida de Julio César, tirador de Teotihuacán, en la Pirámide de la Luna

Un turista captó el momento en que Julio César subió a la Pirámide de la Luna antes de provocar un tiroteo.

La cámara de un turista grabó las últimas imágenes de Julio César Jasso, el tirador de Teotihuacán que mató a una canadiense e hirió a 13 personas.

El video muestra cómo el hombre llega a lo alto de la Pirámide de la Luna y se dirige a un borde lejos de la gente. Ahí se agacha y prepara la pistola con la que amenazó a los turistas.

La misma cámara recoge también el momento del tiroteo y a los turistas arrastrarse por el suelo.

Julio Jasso planeó tiroteo en Teotihuacán días antes

El ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán fue el desenlace de una secuencia de movimientos que comenzó horas antes en un hotel cercano.

La mañana del 20 de abril, Julio César Jasso salió del hotel donde se hospedaba, llevando consigo una mochila en la que ocultaba un revólver calibre .38 y municiones.

Había pasado días previos en ese lugar, donde, según testimonios, se comportaba de manera reservada y poco habitual.

Las investigaciones posteriores indican que no se trató de una decisión espontánea: ya había analizado el sitio e incluso lo habría visitado antes para familiarizarse con el terreno.

Tras abandonar el hotel, se trasladó por sus propios medios hacia la zona arqueológica de Teotihuacán. Ingresó como cualquier visitante, sin levantar sospechas, y comenzó a recorrer el lugar entre turistas nacionales y extranjeros.

Durante ese trayecto avanzó hasta dirigirse a la Pirámide de la Luna, uno de los puntos más altos y concurridos del complejo.

Una vez ahí, subió la estructura mezclado entre los visitantes. Ya en la parte superior, su comportamiento comenzó a cambiar: testigos relataron que se mostraba inquieto y errático.

Poco después, sacó el arma. En un primer momento realizó disparos al aire, lo que generó confusión entre quienes se encontraban en la zona, algunos sin comprender de inmediato lo que ocurría.

La situación escaló rápidamente. En cuestión de minutos, el agresor comenzó a apuntar directamente contra un grupo de turistas y abrió fuego en repetidas ocasiones.

El sonido de las detonaciones provocó pánico: varias personas intentaron resguardarse, otras se tiraron al suelo y algunas más trataron de descender apresuradamente de la pirámide.

El tiroteo continuó durante varios minutos en la parte alta del monumento, mientras el atacante se desplazaba por la plataforma.

Para cuando elementos de la Guardia Nacional lograron intervenir, el saldo ya era grave: una mujer muerta y 13 heridos.

El agresor finalmente se quitó la vida en el lugar, cerrando así una secuencia que, según las investigaciones, había sido planeada con antelación desde su estancia en el hotel cercano.