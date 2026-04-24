El momento en que entendí que el éxito sin sentido es fracaso

Llegó puntual. Traje sencillo. Mirada tranquila. No era el típico gurú que entra a una sala imponiendo presencia… pero en minutos, tenía a todos pensando distinto.

No habló de dinero. No habló de crecimiento. No habló de estrategia.

Habló de sentido. Y eso cambió todo.

La reunión era con directivos de alto nivel. Personas acostumbradas a medir su valor en resultados trimestrales, expansión y utilidades. Todo parecía estar en orden. La empresa crecía. Los números eran sólidos.

Pero lanzó una pregunta incómoda: ¿Para qué existe esta organización… más allá del dinero?

Silencio.

No porque no supieran hablar. Sino porque nunca se lo habían preguntado de verdad.

Ahí se revela una de sus mayores aportaciones, inspiradas en el pensamiento de Charles Handy: el verdadero riesgo no es fallar… es tener éxito en algo que no importa.

Fue un adelantado. Mientras muchos construían estructuras rígidas, él hablaba de flexibilidad. Mientras otros defendían jerarquías, él proponía confianza. Mientras el mundo perseguía estabilidad, él anticipaba el cambio.

Describió el futuro del trabajo antes de que llegara.

Planteó la vida profesional como un portafolio, no como una sola trayectoria. Personas capaces de combinar talento, propósito y libertad, sin depender de un solo rol para definirse.

Y advirtió algo que hoy es evidente: Quien no se reinventa a tiempo, termina reaccionando tarde.

Su idea de la “segunda curva” es clara: debes comenzar tu siguiente etapa cuando aún estás en tu mejor momento.

No cuando caes.

No cuando te obligan.

No cuando ya es tarde.

Años después, en el ámbito de la seguridad pública, ese principio se hizo tangible.

Instituciones que esperaron a que la crisis las alcanzara, colapsaron. Perdieron credibilidad, control y confianza.

Pero otras decidieron actuar antes.

Invertir en profesionalización cuando aún tenían estabilidad. Apostar por la transparencia cuando nadie se lo exigía. Abrirse al escrutinio cuando hubiera sido más cómodo cerrarse.

El resultado fue claro: la confianza no se construyó en la crisis… se construyó antes.

Otra de sus grandes aportaciones fue humanizar la organización.

Las empresas no son máquinas. Son comunidades.

Y como toda comunidad, requieren algo más que reglas: requieren propósito, coherencia y trato digno.

Propuso estructuras donde conviven talentos distintos: el núcleo estratégico, especialistas externos y servicios operativos.

Hoy lo vemos en todas partes. Pero en su momento, parecía disruptivo.

Sin embargo, su legado más profundo no está en los modelos.

Está en la responsabilidad… y en la corresponsabilidad.

Porque en su visión, nadie es espectador.

Todos somos parte del sistema.

Todos influimos.

Todos construimos o destruimos confianza.

Aquí es donde la experiencia lo confirma: la confianza no se decreta. Se diseña, se cuida y se sostiene.

Y eso exige siempre voluntad y compromiso.

Voluntad de hacer bien las cosas, incluso cuando nadie está viendo.

Compromiso para sostenerlas en el tiempo.

Voluntad para corregir, aunque cueste.

Compromiso para pensar más allá del corto plazo.

Hoy, cada persona, cada empresa, cada institución enfrenta una decisión: seguir operando con modelos del pasado… o construir estructuras que respondan a la realidad actual.

No se trata de cambiar por moda. Se trata de evolucionar con sentido.

Aquí tienes cinco acciones concretas para aplicar estas ideas:

1. Define con claridad para qué haces lo que haces. Si no tiene sentido, no es sostenible.

2. Inicia tu siguiente etapa antes de que la actual se agote. La anticipación es ventaja.

3. Diversifica tu valor. No dependas de una sola fuente de identidad o ingreso.

4. Construye equipos con confianza, no solo con control.

5. Asume tu responsabilidad y corresponsabilidad en el sistema. Siempre estás influyendo.

Porque al final, el verdadero liderazgo no se mide en resultados inmediatos. Se mide en lo que construyes cuando nadie te obliga. En lo que sostienes cuando nadie te observa. Y en la huella que dejas en los demás.

¡No se trata solo de crecer o de decir que tú sí cumples! Se trata de que lo que construyas… valga la pena.

¡Hacer el bien, haciéndolo bien!