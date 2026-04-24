Jóvenes Embajadores del Mundial 2026: ¿Cómo participar y ganar una beca de 9 mil 582 pesos al mes?

El programa de embajadores del Mundial 2026 ofrece apoyo económico y seguro médico a jóvenes que cumplan con los requisitos.

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El Gobierno Federal lanzó una convocatoria dirigida a jóvenes interesados en participar como embajadores durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se realizará en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

La iniciativa, difundida por Gabriela Cuevas, coordinadora del Mundial en México, busca preparar a participantes en áreas clave como hospitalidad, turismo y cultura, con el objetivo de que representen al país ante visitantes nacionales e internacionales.

Además de la experiencia, quienes participen durante las semanas del torneo recibirán capacitación, un apoyo económico mensual y la posibilidad de abrirse camino en el ámbito laboral.

El arranque de la Copa del Mundo en territorio mexicano está previsto para el próximo 11 de junio, fecha en la que se espera la llegada de miles de aficionados, lo que incrementa la necesidad de personal capacitado en atención y orientación al visitante.

¿En qué consiste ser embajador del Mundial 2026?

Ser embajador o embajadora implica participar activamente en la atención, guía y acompañamiento de turistas durante el Mundial, además de promover la cultura mexicana y ofrecer información relevante sobre sedes, actividades y servicios.

Las y los jóvenes seleccionados también podrán involucrarse en actividades relacionadas con la logística del evento, así como en iniciativas culturales y de hospitalidad impulsadas durante la justa deportiva.

El proceso contempla una etapa de formación a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), donde los participantes recibirán capacitación en distintas áreas relacionadas con la hospitalidad, el turismo y la cultura.

Dicha capacitación forma parte del modelo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que busca vincular a jóvenes con oportunidades de aprendizaje en centros de trabajo.

Beca mensual y beneficios para los participantes

Uno de los principales atractivos de la convocatoria es el apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos que recibirán los jóvenes durante su participación como embajadores.

Además del ingreso, el programa incluye cobertura de seguro médico a través del IMSS, lo que garantiza atención en caso de enfermedad, maternidad o riesgos de trabajo durante el periodo de capacitación.

La participación inicial tendrá una duración de dos meses, aunque existen opciones para extender la experiencia. Tras concluir su labor como embajadores, los participantes podrán continuar dentro del programa, ya sea ampliando su capacitación o integrándose a un empleo formal.

Esta extensión puede alcanzar hasta 12 meses, lo que representa una oportunidad de desarrollo profesional para jóvenes que buscan adquirir experiencia laboral.

Jóvenes Embajadores del Mundial: requisitos y cómo registrarse en la convocatoria

Las y los interesados deben realizar su registro a través del portal oficial del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, donde se publican las bases completas y requisitos de participación.

Entre los requisitos generales se pide:

Tener entre 18 y 29 años .

. Vivir en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco o Nuevo León.

No estar estudiando ni trabajando al momento del registro.

al momento del registro. Contar con identificación oficial vigente.

El proceso incluye la selección de un centro de capacitación y el seguimiento de las etapas establecidas por el programa.