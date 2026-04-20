Habitaciones de 2 mil pesos: Tlalnepantla ‘compite’ con CDMX para hospedajes durante el Mundial 2026

Tlalnepantla levanta la mano para ofrecer hospedaje a turistas durante el Mundial de futbol.

A 52 días del Mundial de futbol, el Valle de México se alista para recibir al turismo extranjero y nacional, ante la cantidad de visitantes que se espera para los partidos en el Estadio Banorte.

Tlalnepantla, municipio colindante con la Ciudad de México, le entra al quite y empresarios hoteleros y restauranteros echaron a andar su estrategia de servicios para captar a los visitantes extranjeros y nacionales que no puedan costear los elevados precios de hoteles de alta gama.

En un reporte se informó que los precios de hoteles en la Ciudad de México se dispararon, según la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (Amvitur).

¿Habrá alza de tarifas de hoteles en Tlalnepantla por el Mundial?

Los hoteleros de Tlalnepantla de 4 y 5 estrellas aseguraron que mantendrán sus tarifas, pues cuentan con una oferta de 1,800 habitaciones con precios que van de los 2 mil hasta 10 mil pesos por habitación por noche.

A la fecha, ya cuentan con reservaciones del 40 por ciento; sin embargo, se espera un 80 por ciento total, confirmó en entrevista con El Financiero Alexa Reyes Nader, titular de la coordinación de turismo de Tlalnepantla.

Empresarios hoteleros y restauranteros entrevistados comentaron que iniciaron un proceso de “inversiones inteligentes”, pues están adaptando espacios especiales para la transmisión de los partidos, con pantallas en áreas comunes, bares temáticos y durante los 39 días que durará la jornada mundialista habrá promociones especiales.

Con ello habrá movimiento, consumo y ocupación de todos los espacios durante el periodo del mundial del 11 de junio al 19 de julio.

Por lo que se prevé una derrama económica de hasta 296 millones de pesos los que podrían obtener los prestadores de servicios del municipio mexiquense.

En entrevista, el alcalde Raciel Pérez Cruz informó que se entregarán a los turistas ‘cuponeras’ con descuentos y para recorridos gratuitos con traslados incluido a zonas arqueológicas, barrios mágicos y barrios originarios; sin embargo, los negocios están armando promociones propias.

¿Qué actividades habrá en Tlalnepantla por el Mundial?

Asimismo se lanzó la Ruta Mundialista, que incluye torneos y actividades recreativas en diversas colonias. Habrá eventos masivos en espacios públicos, como el Deportivo Tlalli y el Teatro Centenario, donde se transmitirán en vivo los partidos de la Selección Mexicana.

Asimismo, Peréz Cruz informó que blindarán el municipio con operativos especiales en coordinación con la Guardia Nacional y las policías estatal y municipal, se desplegarán uniformados en todas las vialidades, zonas de hospedaje y puntos estratégicos para resguardar la seguridad e integridad de los habitantes y visitantes.