(VIDEOS) Fuertes lluvias en Edomex inundan Periférico, Circuito Exterior Mexiquense y la vía López Portillo

Las lluvias en Edomex inundaron algunas de sus vialidades principales.

Las fuertes lluvias en el Estado de México convirtieron las calles en ríos la tarde de este jueves 4 de junio, afectando algunas de las principales vialidades en el norte y el oriente del Valle de México.

Las lluvias afectaron municipios como Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Tultitlán y Tecámac, provocando cierres e incluso afectaciones a la ciudadanía por las inundaciones.

Uno de los casos más graves ocurrió en Tecámac, donde una combi del transporte público quedó varada en una inundación y los pasajeros tuvieron que salir por arriba de la unidad, sobre agua sucia y basura.

Ese es tan solo uno de lor problemas viales ocasionados por las lluvias intensas, que además provocaron que la Línea 4 del Mexibús cerrara algunas de sus estaciones.

Calles cerradas en Edomex por fuertes lluvias

Luego de horas de lluvias intensas, algunas de las avenidas principales afectadas por inundaciones son:

Periférico Norte

Las inundaciones afectaron la circulación en Periférico Norte, a la altura de Ciudad Labor y las colonias de Cuautitlán Izcalli cercanas a la México-Querétaro y rumbo a la Caseta de Cobro de Tepotzotlán.

Nmás reportó que las autoridades del Edomex trabajan en el desazolve para sacar a un auto atrapado en las inundaciones y para restablecer la circulación en su totalidad con dirección a Querétaro. La ruta de Periférico Norte con dirección a la Ciudad de México ya funciona con normalidad.

Circuito Exterior Mexiquense

El Circuito Exterior Mexiquense fue uno de los más afectados por las fuertes lluvias en el Edomex, con inundaciones a la altura de Cuautitlán Izcalli y Tultitlán.

Algunas de las zonas afectadas fueron el bajo puente de la Avenida Hidalgo, entre colonias como Santa Rosa y La Joyita. Además en la zona de Cuautitlán Izcalli cerraron la circulación durante horas.

Vía José López Portillo

La López Portillo también se volvió un ‘estacionamiento’ luego de las intensas lluvias de este jueves, con cierres a la altura de La Tornel, entre Tultitlán y Coacalco, así como afectaciones en los límites de Coacalco y Ecatepec.

Se desconoce cuánto tiempo tarden en agilizar la circulación del transporte público en una de las vías más importantes en el norte y oriente del Edomex.

Mexibús cierra por fuertes lluvias en Edomex

El Mexibús del Estado de México informó el cierre de sus estaciones en la Línea 4, que conecta con la Avenida Insurgentes y pasa por la México-Pachuca.

Actualmente opera en dos segmentos:

UMB-Revolución.

La Raza-Central de Abasto.

Los cierres se deben a las inundaciones y caída de granizo en Tecámac, donde el nivel de agua alcanzó los 30 centímetros de altura.

El Mexibús del Edomex cerró algunas de sus estaciones por lluvias. (Quadratín)

Con información de Quadratín.