Acercan servicios de salud en San Pedro con jornadas itinerantes y consultorios móviles

El acceso a servicios médicos básicos continúa siendo uno de los principales retos para miles de familias en México.

Ante este panorama, el municipio de San Pedro Garza García reforzó una estrategia que busca acercar atención médica rápida, gratuita y de calidad directamente a las colonias, combinando infraestructura fija, unidades móviles y brigadas comunitarias integrales.

El trabajo coordinado entre el alcalde Mauricio Farah Giacomán, la presidenta del DIF San Pedro, Elisa Cruz, la Encargada del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social y Calidad de Vida, Jazmín Moreno, y el secretario general Luis Susarrey ha sido clave para ampliar el acceso de los habitantes a servicios esenciales de salud y bienestar.

Para Luis Susarrey, garantizar atención médica gratuita no solo representa una política social, sino una inversión directa en el desarrollo del municipio.

El funcionario señaló la importancia de acercar servicios de salud de calidad a todas las colonias, especialmente a quienes requieren atención inmediata o preventiva sin enfrentar barreras económicas.

Actualmente, San Pedro cuenta con tres consultorios médicos fijos y dos consultorios móviles que brindan consulta general, medicamentos esenciales gratuitos y servicios de laboratorio clínico para diagnósticos oportunos.

Los consultorios se encuentran ubicados en la/ Colonias Los Pinos 1er Sector, Canteras y El Obispo. Todos operan de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

A estos espacios se suman los consultorios móviles, instalados en Plaza Juárez y en la zona de Clouthier y Antonio L. Villarreal 911.

En todos los casos, los servicios son completamente gratuitos para las y los sampetrinos. Los requisitos son sencillos: presentar INE, comprobante de domicilio y CURP; en el caso de menores de edad, acudir acompañados de un tutor y con su cartilla.

Además de consultas generales, los módulos ofrecen farmacia con provisión gratuita de medicamentos esenciales y laboratorio clínico, lo que permite resolver padecimientos comunes de forma rápida y efectiva, sin necesidad de largos traslados o gastos adicionales.

El alcalde Mauricio Farah Giacomán destacó que estos espacios también fortalecen la cercanía entre gobierno y ciudadanía.

“Esto sirve mucho de prevención, de darles ese servicio, pero principalmente para lo que más sirve es que nos dejan ustedes estar más cerca de esta comunidad”, expresó.

A la par de los consultorios médicos, el municipio impulsa la Brigada Un Solo San Pedro, un programa itinerante que lleva más de 15 servicios y apoyos gratuitos o de bajo costo directamente a distintas colonias del municipio.

Estas jornadas, organizadas por el Gobierno Municipal y el DIF San Pedro, funcionan como una extensión de la estrategia de bienestar comunitario. Entre los servicios disponibles destacan consultas médicas generales, revisión dental, vacunación, entrega de lentes a bajo costo, bolsa de empleo, programas de asistencia social, becas educativas, asesorías para mejoramiento de vivienda, módulos de atención ciudadana y servicios de bienestar animal.

La combinación entre consultorios médicos permanentes y brigadas móviles ha permitido construir una red de atención más cercana y accesible para la población. Mientras los consultorios ofrecen atención continua y preventiva, las brigadas llevan apoyos integrales directamente a las colonias, atendiendo necesidades de salud, economía familiar y cuidado comunitario.

Para Luis Susarrey, esta coordinación representa una “mancuerna” fundamental para seguir expandiendo el bienestar de las familias sampetrinas. La apuesta, aseguran autoridades municipales, es que ningún habitante de San Pedro se quede sin acceso a servicios básicos de salud por motivos económicos o de distancia, consolidando un modelo de atención comunitaria enfocado en la prevención, la cercanía y la calidad de vida.