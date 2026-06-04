Remodelación del Metro CDMX ‘a toda máquina’: ¿Cómo opera la Línea 2 y cuándo reabren estaciones cerradas?

¿Tendrás que tomar el camión sobre Calzada de Tlalpan? El Metro de la Ciudad de México informó que los cierres en la Línea 2 continuarán esta semana, mientras agilizan las labores de remodelación para el Mundial 2026.
El sistema de transporte, que anteriormente había cerrado estaciones de la Línea 2 del Metro a partir de las 22:00 horas, anunció que los cierres de las estaciones ahora son durante todo el día, por lo que operará en dos tramos y sin tres de sus estaciones centrales.
Si necesitas transportarte en la Línea 2 del Metro toma nota, ya que estas son las fechas de cierres y aperturas para los próximos días.
¿Qué estaciones de la Línea 2 del Metro están cerradas y hasta cuándo?
De acuerdo con el Metro de la Ciudad de México, las estaciones cerradas son:
- Viaducto.
- Chabacano, correspondencia con las líneas 8 y 9.
- San Antonio Abad.
Dichas estaciones del Metro estarán cerradas durante el 4, 5 y 6 de junio.
¿Cómo opera la Línea 2 del Metro CDMX actualmente?
Con los cierres en Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad, el Metro de la Ciudad de México explicó que durante estos días el servicio de la Línea 2 operará de dos formas distintas.
Hasta las 22:00 horas, los trenes recorrerán todo el trayecto de Cuatro Caminos a Tasqueña, aunque no harán parada en las tres estaciones cerradas.
Después de esa hora, el servicio se dividirá en dos tramos:
- Tasqueña-Xola.
- Pino Suárez-Cuatro Caminos.
Además, a partir de las 22:00 habrá servicio de RTP de apoyo de pino Suárez a Xola, para conectar a los pasajeros.
Se espera que el viernes se mantenga de la misma forma, con corridas completas de Cuatro Caminos a Tasqueña y viceversa.
¿Cuándo reabre la Línea 2 del Metro en su totalidad?
Se espera que todas las estaciones de la Línea 2 del Metro operen a partir del domingo 7 de junio a las 7:00 horas.
Con ello, se prevé que la Línea 2 del Metro no realice más cierres de cara al Mundial 2026, ya que esta línea es una de las más importantes en cuanto a conectividad con el Estadio Banorte.