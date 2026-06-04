Remodelación del Metro CDMX ‘a toda máquina’: ¿Cómo opera la Línea 2 y cuándo reabren estaciones cerradas?

El Metro de la Ciudad de México mantendrá cierres en algunas de sus estaciones.

¿Tendrás que tomar el camión sobre Calzada de Tlalpan? El Metro de la Ciudad de México informó que los cierres en la Línea 2 continuarán esta semana, mientras agilizan las labores de remodelación para el Mundial 2026.

El sistema de transporte, que anteriormente había cerrado estaciones de la Línea 2 del Metro a partir de las 22:00 horas, anunció que los cierres de las estaciones ahora son durante todo el día, por lo que operará en dos tramos y sin tres de sus estaciones centrales.

Si necesitas transportarte en la Línea 2 del Metro toma nota, ya que estas son las fechas de cierres y aperturas para los próximos días.

¿Qué estaciones de la Línea 2 del Metro están cerradas y hasta cuándo?

De acuerdo con el Metro de la Ciudad de México, las estaciones cerradas son:

Viaducto.

Chabacano, correspondencia con las líneas 8 y 9.

San Antonio Abad.

Dichas estaciones del Metro estarán cerradas durante el 4, 5 y 6 de junio.

¿Cómo opera la Línea 2 del Metro CDMX actualmente?

Con los cierres en Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad, el Metro de la Ciudad de México explicó que durante estos días el servicio de la Línea 2 operará de dos formas distintas.

Hasta las 22:00 horas, los trenes recorrerán todo el trayecto de Cuatro Caminos a Tasqueña, aunque no harán parada en las tres estaciones cerradas.

Después de esa hora, el servicio se dividirá en dos tramos:

Tasqueña-Xola.

Pino Suárez-Cuatro Caminos.

Además, a partir de las 22:00 habrá servicio de RTP de apoyo de pino Suárez a Xola, para conectar a los pasajeros.

Se espera que el viernes se mantenga de la misma forma, con corridas completas de Cuatro Caminos a Tasqueña y viceversa.

¿Cuándo reabre la Línea 2 del Metro en su totalidad?

Se espera que todas las estaciones de la Línea 2 del Metro operen a partir del domingo 7 de junio a las 7:00 horas.

Con ello, se prevé que la Línea 2 del Metro no realice más cierres de cara al Mundial 2026, ya que esta línea es una de las más importantes en cuanto a conectividad con el Estadio Banorte.