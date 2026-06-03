(VIDEOS) Arde bodega aledaña al Mercado de Jamaica: Se quema paquetería y cartón

Un incendio de gran magnitud consume una bodega cercana al mercado de Jamaica, en Venustiano Carranza.

Esta noche se registra un fuerte incendio en una bodega de paquetería y cartón contigua al mercado de Jamaica, ubicada entre Guillermo Prieto y la y 2ª Cerrada de Guillermo Prieto, en la alcaldía Venustiano Carranza.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SIGRPR) pidió a la población evitar acercarse a la zona y permitir el paso de vehículos de emergencia que ya atienden la situación.

De acuerdo con videos compartidos en redes sociales, el fuego intenso levantó una enorme columna de humo negro que se pudo observar desde distintos puntos de la Ciudad de México. Por el momento no se reportan lesionados.

A las 20:50 horas, el director del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó a través de su cuenta de X que ya se dirigía al lugar al siniestro.

Minutos después, reportó que elementos del cuerpo de bomberos ya trabajaban en la extinción y contención del fuego en una bodega ubicada junto al mercado de Jamaica, donde ardían materiales de paquetería y grandes cantidades de cartón.

De acuerdo con reportes de N+, autoridades evacuaron de manera preventiva a los residentes de un edificio de departamentos ubicado cerca de la zona del incendio. La medida afectó a 19 viviendas, cuyos ocupantes fueron retirados mientras los cuerpos de emergencia trabajan para controlar el fuego.

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