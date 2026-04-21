Incendio arrasa con locales cerca del Mercado Sonora: Desalojan a 200 vecinos de edificios (VIDEOS)

El incendio en el Mercado de Sonora afectó a tres edificios del Centro Histórico y unos 100 metros de camellón.

Un incendio afectó múltiples locales en el Mercado de Sonora la noche de este martes 21 de abril, por lo que se desplegó un operativo de emergencia en la Ciudad de México para controlarlo.

El saldo a corte de las 23:30 horas fue de más de 100 locales dañados, tres edificios de forma parcial y uno en su totalidad, donde también hubo fuego, y más de 100 metros de callejón dañados. 200 personas fueron desalojadas.

Clara Brugada, jefa de Gobierno, confirmó el despliegue de personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y los Bomberos en la zona, con el objetivo de contener el fuego, que ocurrió a la par de las fuertes lluvias en la Ciudad de México.

Autoridades de la Ciudad de México informaron que la afectación fue en locales de productos para fiesta, y que al momento no se reportan personas lesionadas o atrapadas.

De acuerdo con las autoridades, se escucharon explosiones y las llamas fueron visibles a 7 metros de altura, lo que incluso afectó cables de electricidad.

Al lugar acudieron ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), con tal de atender a posibles personas afectadas.

El personal de tránsito llegó al Mercado de Sonora y desalojó a personas de un edificio aledaño de siete pisos, que también habría recibido daños en su parte alta, así como un estacionamiento en el Centro Histórico cercanos al lugar, mientras el personal de Protección Civil trabajó en la zona del incendio en el Valle de México, que se expandió hacia la avenida Fray Servando.

Cierran la zona cercana al Mercado de Sonora por incendio

Las autoridades también informaron cierres viales en la zona cercana al Mercado de Sonora, donde este año prohibieron la venta de animales, con el objetivo de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acuda y revise el lugar.

Además, se realizó un informe a los servicios periciales para el procesamiento del lugar mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del incendio.

La SSC aportó pipas para ayudar los bomberos a mitigar el fuego en la zona del Mercado de Sonora, a la espera de que el incendio sea contenido en la madrugada.