Incendio en recicladora clandestina en Ecatepec obliga cierre total en la autopista Siervo de la Nación

Incendio en Ecatepec colapsa autopista y moviliza a más de 100 rescatistas. (AzucenaCisnerosC)

Ecatepec, Estado de México.- Un intenso incendio en una recicladora clandestina ubicada en la zona federal de El Salado Xalostoc, en el municipio de Ecatepec, provocó el cierre de la Autopista Siervo de la Nación.

Esta vialidad de cuota conecta la autopista México-Pachuca, en los límites de Ecatepec y Tlalnepantla, con Puente de Vigas, punto donde convergen Naucalpan, Tlalnepantla y la alcaldía Azcapotzalco.

La carretera fue cerrada después de más de seis horas de labores en las que un centenar de bomberos, policías municipales, así como personal de Marina y Sedena combatieron el fuego.

Desalojan a familias cercanas al incendio en Ecatepec

El incendio inició durante los primeros minutos de este sábado en la avenida Gran Canal del Desagüe, en un predio de aproximadamente dos mil metros cuadrados donde se quemaron principalmente plástico y residuos.

En la zona se desplegaron policías municipales, Marina y Sedena para desalojar a decenas de personas y establecer un cerco de seguridad perimetral que permitiera el trabajo de los cuerpos de emergencia.

Las llamas alcanzaron tres viviendas. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

En el lugar continúan labores de bomberos y personal de Rescate Urbano para sofocar por completo el siniestro y enfriar la zona, por lo que fue necesario utilizar 10 pipas de Servicios Públicos y 16 del organismo de agua de Ecatepec.

También se contó con el apoyo de bomberos de los municipios de Tlalnepantla, Coacalco, Valle de Chalco, Teotihuacán, Acolman y Chimalhuacán.

Fuego alcanzó autopista y evalúan daño estructural

Personal de la Subdirección de Análisis de Riesgos de Protección Civil realizó un recorrido de valoración sobre la Autopista Siervo de la Nación en el tramo afectado por la onda calorífica, ya que resultaron dañados el muro de contención y la cimentación.

Por este motivo, la autopista permanece cerrada en su totalidad mientras la concesionaria elabora un dictamen estructural para verificar posibles daños.

El gobierno de Ecatepec informó que la revisión se centra en el muro de contención y la cimentación por la ola de calor generada durante el incendio.

No se dio un tiempo estimado de cuánto podría tardar la evaluación para regularizar la circulación en la Autopista Siervo de la Nación.

Al lugar arribó la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, con quien se realizó un recorrido para conversar con las personas. Aunque no se precisó si los afectados recibirán algún apoyo en caso de haber perdido sus pertenencias por el fuego.