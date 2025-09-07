Auto atropella a ciclistas en la México-Pachuca y huye: Reportan un muerto y dos hospitalizados

Un ciclista murió y otros dos terminaron heridos de gravedad tras ser embestidos por un auto en la carretera México-Pachuca a la altura del municipio de Tolcayuca este domingo 7 de septiembre.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de ciclistas realizaba un recorrido por la lateral de la carretera México - Pachuca, cuando de manera inesperada fueron impactados por un vehículo, para posteriormente darse a la fuga.

En el accidente falleció uno de los ciclistas, aún no identificado, mientras que otros dos quedaron tirados con vida pero con lesiones de gravedad en la lateral de la carretera.

Derivado de un llamado al 911, servicios de emergencia del municipio llegaron al lugar, paramédicos de Cruz Roja de Tizayuca y Tolcayuca, quienes confirmaron que uno de los ciclistas falleció en el lugar, mientras que los otros dos resultaron lesionados de gravedad, por lo que fueron trasladados de emergencia a la clínica 36 del IMSS, en Pachuca.

Cuerpos policiacos tomaron conocimiento del hecho y solicitaron la intervención del ministerio público para que diera fé de la persona fallecida y su levantamiento.

Del vehículo responsable las autoridades no dieron a conocer las características, ya que huyó del lugar luego de atropellar a los ciclistas.

Mediante las cámaras de vigilancia el auto fue localizado y detenido por policías municipales, esto a la altura de la estación del Tuzobús Vicente Segura de Pachuca.

Apenas el viernes 5 de septiembre ocurrió un accidente, también en la autopista México-Pachuca, cerca de Tolcayuca, donde una camioneta que transportaba a escoltas de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat) Alicia Bárcena Ibarra, volcó, dejando un saldo de persona muerta y tres heridos.

Por ahora, se desconoce la identidad de la persona que atropelló a los ciclistas, así como las sanciones que enfrentaría por darse a la fuga. Se espera que las investigaciones en los próximos días