¿Qué le pasó a Alejandro Armenta? Explican tema de salud por el que apareció con collarín

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, fue visto con un collarín cervical, lo que provocó cuestionamientos sobre su estado de salud este lunes 8 de junio.

José Luis García Parra, coordinador de Gabinete en Puebla, aclaró que el motivo por el que Armenta porta un collarín es una lesión en la espalda que sigue bajo tratamiento luego de años.

“El gobernador Armenta tenía una lesión en la espalda que le siguen tratando, y la recomendación es que no esté mucho tiempo de pie”, declaró a medios de comunicación el coordinador.

Debido a la lesión, Armenta Mier no se puede quedar de pie por mucho tiempo, por lo que no participó en la conferencia matutina de este lunes, y su agenda se reducirá a reuniones privadas en los próximos días.

Aunque no declaró cuál fue el procedimiento que dejó a Alejandro Armenta en collarín, sí mencionó que su estado de salud es bueno.

Así fue la aparición de Alejandro Armenta en collarín

Alejandro Armenta se mostró en redes sociales con collarín la tarde de este lunes, en un video en el que felicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum por el lanzamiento de los autos eléctricos Olinia.

“Seremos ya el país que tenga su auto eléctrico, y Puebla está preparado. A partir del próximo año. Puebla está preparado, a partir del próximo año que Olinia entre en funcionamiento podamos adquirir 3 mil unidades para iniciar la transición”, declaró.

Apenas el pasado 6 de abril estuvo en la entrega de apoyos a las familias afectadas por la explosión de pipas en Puebla, y no tenía dicho collarín, por lo que es posible que cualquier intervención médica se le haya realizado entre el domingo 7 y la mañana de este lunes 8 de junio.

Por ahora no hay motivos para que Alejandro Armenta pause su agenda política en Puebla.