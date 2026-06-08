Detienen en Puebla a ‘La Tripa’, líder criminal de Morelos que apareció en foto con Cuauhtémoc Blanco

Homero 'N', identificado como 'La Tripa', fue detenido. En 2022 apareció en una foto con el entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco.

En una operación conjunta efectuada en Puebla, fuerzas federales capturaron a Homero Figueroa Meza, alias ‘La Tripa’, señalado como el líder de una célula delictiva generadora de alta violencia en Morelos.

El arresto de ‘La Tripa’ no solo representa un golpe a las estructuras delictivas de la región, sino que vuelve a poner bajo los reflectores el polémico historial político de Morelos, recordando el encuentro que el entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo sostuvo con este y otros líderes criminales dentro de un templo religioso.

La detención se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ubicaron y neutralizaron a Homero “N” en territorio poblano, tras el seguimiento a diversas denuncias ciudadanas.

Al momento de su captura, a ‘La Tripa’ —a quien se le vincula directamente con los delitos de homicidio y extorsión— se le aseguró un arma corta, diversas dosis de droga, un vehículo y una identificación falsa. Durante el mismo operativo también fue detenida una mujer identificada como Sandra “N”.

La caída de ‘La Tripa’ revivió de inmediato uno de los escándalos más severos del sexenio del exfutbolista y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

Homero “N” es uno de los personajes que aparece en la tristemente célebre fotografía filtrada a principios de 2022, donde se observa a Cuauhtémoc Blanco posando sonriente junto a tres de los principales jefes del narcotráfico en la entidad.

Aquel encuentro, según investigaciones periodísticas y ministeriales, tuvo lugar en la iglesia de la Asunción de María, en el municipio de Yautepec. En la imagen, además del hoy detenido ‘La Tripa’, aparecían:

• Irving Eduardo Solano Vera, alias ‘El Profe’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Morelos (detenido en 2021).

• Raymundo Isidro Castro Santiago, alias ‘El Ray’, también del CJNG (asesinado en el penal de Atlacholoaya en 2019).

En su momento, Cuauhtémoc Blanco intentó deslindarse de la reunión argumentando que, debido a su pasada fama como futbolista, solía tomarse fotos con muchas personas sin preguntarles a qué se dedicaban. No obstante, las autoridades federales sostuvieron que el retrato en el interior de la iglesia no fue fortuito, sino el reflejo de una presunta reunión informal entre el mandatario estatal y las cúpulas criminales que asolaban la región.

Las dependencias federales señalaron que con la captura de Homero “N” se avanza firmemente en la construcción de la paz y en el combate a la impunidad en la zona centro del país, mientras que el caso reactiva el debate sobre los presuntos nexos de complicidad de la pasada administración estatal con el crimen organizado.