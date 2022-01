Foto del ‘Cuau’ con presuntos narcos se tomó en iglesia de Yautepec: Diócesis de Cuernavaca

El vicario de la Diócesis de Cuernavaca, Tomas Toral Najera, confirmó que la fotografía en la que aparece el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y posa con presuntos líderes de la delincuencia organizada, fue tomada al interior de la parroquia de la Asunción, en Yautepec.

“Fue en una misa del 12 de diciembre, dónde va la gente, va la multitud, en palabras de él (gobernador) no sabía quiénes eran esas personas (los presuntos líderes), es decir, que no hay una situación real, no como están atenuando… en ese fondo que se ve sí es de la iglesia”, señaló.

Hace unos días se difundió en redes sociales la imagen del mandatario estatal con presuntos jefes de plaza, mientras que un día después apareció una ‘narcomanta’ en el Centro del poblado de Oaxtepec.

En la manta, que no se ha adjudicado algún grupo delincuencial, se amenaza al gobernador con “romper los acuerdos” y señala que la iglesia fungió como presunto intermediario entre grupos criminales y el gobierno estatal para pacificar la plaza, hecho que negó el vicario.

“La iglesia siempre está a favor de la paz, incluso Monseñor (Ramón Castro Castro) ha hecho las caminatas por la paz y ha levantado la voz, ha pedido a todas las autoridades que siempre haya paz y se ejerza el Estado de Derecho”, subrayó.

El representante de la Iglesia reconoció que recuerda la fecha, pero desconoce los personajes que posaron en la foto, la única figura que sí ubicaba es la de Cuauhtémoc Blanco.

Asimismo, señaló que es normal que en ocasiones se desconozcan las personas que se acercan a tomarse una fotografía y difícilmente se les cuestiona su procedencia o a qué se dedican.

Por ello, pidió a las autoridades que investiguen el tema y determinen el origen de dicha fotografía y si el mandatario debe o no dejar el cargo.