Explota una pipa de gas en Tepeaca, Puebla

Protección Civil atiende este jueves la explosión de una pipa de gas en San Juan Negrete, Tepeaca, en Puebla.

De acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla, la explosión ocurrió en un sitio donde se almacenaban pipas de gas en San Juan Negrete.

En tanto, previamente, cuerpos de emergencia señalaron que una pipa de gas explotó en el sitio.

La coordinación de PC Puebla informó que, tras la explosión, fueron evacuadas unas 2 mil personas de un hospital, escuelas y viviendas cercanas a donde ocurrió el incidente.

Hasta el momento, no hay personas lesionadas por la explosión de la pipa en Tepeaca, según reportó a las 11:38 horas la coordinación de PC.

Accidente en carretera México-Puebla

La cuenta oficial de la Guardia Nacional en Carreteras informó este jueves que hay un cierre parcial en la circulación debido a un accidente vial en la carretera México-Puebla, con dirección hacia Puebla.

En el accidente en la México-Puebla falleció el conductor de la camioneta accidentada, informó el medio N+.