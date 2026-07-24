Asesino del periodista Alejandro Leyva ya tiene rostro: Fiscalía de Oaxaca revela retrato hablado

La Fiscalía de Oaxaca reveló el rostro del presunto asesino de Alejandro Leyva y reconstruye su fuga.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca difundió este jueves el retrato hablado de uno de los presuntos autores materiales del asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, como parte de los avances de la investigación del crimen ocurrido el miércoles en San Pablo Etla.

El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla informó que la imagen fue elaborada con información obtenida mediante entrevistas y será difundida para solicitar la colaboración de la ciudadanía.

Almilla señaló que aunque cuatro personas permanecen en calidad de presentadas, no hay detenidos por el homicidio y confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, con el objetivo de esclarecer tanto la autoría material como intelectual del asesinato.

Las autoridades pidieron a cualquier persona que cuente con información sobre la identidad o paradero del sospechoso comunicarse de forma anónima al 089.

La Fiscalía de Oaxaca presentó el retrato hablado de uno de los probables autores materiales del homicidio del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar (FGE de Oaxaca)

Reconstruyen la ruta de llegada y escape

Durante la conferencia, el fiscal de Oaxaca informó que las investigaciones permitieron reconstruir el recorrido realizado por los dos presuntos agresores antes y después del asesinato de Alejandro Leyva.

Con apoyo de cámaras del C5 y videovigilancia particular, la Fiscalía identificó a los sospechosos a bordo de una motocicleta negra tipo Pulsar desde las 9:04 horas del miércoles 22 de julio, cuando circulaban por Circuito Interior rumbo al crucero de Viguera.

Posteriormente fueron captados en la carretera federal 190 y después en una gasolinera ubicada sobre Circuito Interior. De acuerdo con la investigación, permanecieron aproximadamente una hora con 40 minutos en las inmediaciones del fraccionamiento La Esmeralda, donde Alejandro Leyva desayunaba en un puesto de comida.

Así ocurrió el homicidio

Las imágenes analizadas muestran que alrededor de las 10:50 horas uno de los hombres, vestido con ropa clara, gorra y cubrebocas, descendió de la motocicleta mientras su acompañante permanecía al volante listo para emprender la huida.

Antes de acercarse a la víctima, el presunto agresor simuló realizar una llamada telefónica. Después disparó contra el periodista, regresó corriendo a la motocicleta y ambos escaparon del lugar.

Las investigaciones permitieron ubicar una calle de terracería donde los presuntos responsables abandonaron la motocicleta, prendas de vestir que utilizaban para ocultar su identidad y distintas piezas del arma de fuego presuntamente empleada en el asesinato.

En ese sitio abordaron un Peugeot 2008 modelo 2016 sin placas, identificado por la Fiscalía como el segundo vehículo utilizado para continuar la fuga.

Rodríguez Alamilla explicó que peritos analizarán el arma y los indicios balísticos para determinar si fueron utilizados en otros delitos y que también se investiga quién facilitó ese automóvil y si hubo más personas involucradas en la planeación del crimen.