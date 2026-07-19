Detienen a funcionario auxiliar de San Martín Texmelucan por presunto homicidio de periodista

La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo al presunto asesino del periodista Josué Martínez en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, en San Martín Texmelucan.

El hoy detenido es identificado como Javier ‘N’, presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan, quien es señalado como presunto implicado en el asesinato del periodista y docente Josué Martínez Contreras, crimen ocurrido el pasado 16 de julio.

¿Cómo fue la detención del presunto asesino del periodista Josué Martínez?

La detención se llevó a cabo a través de un operativo desplegado de manera casi simultánea al funeral del comunicador, al que asistieron familiares, amigos, colegas y ciudadanos que exigieron justicia y el esclarecimiento del homicidio.

La información preliminar arroja que el hoy detenido cuenta con antecedentes penales aunque la Fiscalía General del Estado no se ha pronunciado al respecto, sólo dio a conocer que la detención se realizó el 18 de julio, cuando agentes de la Policía de Investigación Estatal llevaban a cabo diligencias de investigación.

“La detención ocurrió cerca de una tienda de conveniencia localizada en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, debido a que el masculino manifestó a los agentes de investigación que sabía que era objeto de una investigación y, presuntamente, ofreció a los elementos: un vehículo de su propiedad, el endoso de la factura correspondiente., dinero en efectivo y cualquier otra cantidad que solicitaran, con la finalidad de evitar las consecuencias legales derivadas de la investigación que, según manifestó, se desarrollaba en su contra”, indicó la instancia a través de un comunicado.

La FGE apuntó que los agentes rechazaron el ofrecimiento, le informaron que dicha conducta constituía un probable hecho delictivo y procedieron a su detención por el delito de cohecho, informándole sus derechos.

Posteriormente, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Familiares protestan por detención

Tras la detención, familiares y amigos del detenido se concentraron frente a la Presidencia Municipal de San Martín Texmelucan, asegurando que la detención fue ilegal, asegurando que los agentes no contaban con una orden de aprehensión.

Asimismo, afirmaron que los elementos le solicitaron realizar una revisión de la unidad en la que viajaba el presidente auxiliar con su familia y, posteriormente, lo detuvieron tras identificarse como autoridad.