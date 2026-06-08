Tormenta ‘Cristina’ avanza con furia hacia México: Deja 5 desaparecidos en su paso por Costa Rica

La tormenta tropical ‘Cristina’ se hace sentir en Centroamérica, donde las lluvias asociadas al fenómeno han dejado hasta el momento a cinco personas desaparecidas en Costa Rica, mientras que Guatemala, Honduras y El Salvador se encuentran en estado de alerta preventiva.

La Cruz Roja costarricense reportó este lunes cinco personas desaparecidas debido al fuerte oleaje que se ha presentado en el Pacífico causado por la tormenta tropical.

Dos embarcaciones pequeñas volcaron en el mar frente a playa Negra y playa San Juanillo, en la provincia de Guanacaste (oeste), dejando los cinco desaparecidos, que son buscados por Cruz Roja y el Servicio Nacional de Guardacostas.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que se espera que las lluvias en Costa Rica persistan este lunes y martes conforme el fenómeno atmosférico se siga desplazando hacia el norte de Centroamérica en forma paralela a la costa del Pacífico.

En Honduras, nueve de los 18 departamentos del país están desde este lunes y por 72 horas bajo alerta preventiva debido a las lluvias asociadas a ‘Cristina’ y las posibles crecidas de ríos, quebradas y riachuelos que desembocan en la vertiente del Pacífico, así como el incremento del oleaje en el Golfo de Fonseca.

¿Qué departamentos están en alerta por ‘Cristina’?

Los departamentos bajo alerta son El Paraíso, en el este; Intibucá, Ocotepeque y Lempira, en el oeste; La Paz, Francisco Morazán y Comayagua, en el centro; Choluteca y Valle, en el sur del país.

Las autoridades guatemaltecas se declararon en alerta ante las amenazas de inundaciones que podría provocar la tormenta tropical “y por todos los eventos activos” de carácter climático.

“Las lluvias registradas en los últimos días podrían intensificarse en gran parte del territorio nacional” a causa de Cristina, puntualizó en un comunicado la autoridad de protección civil en Guatemala.

En El Salvador, la Dirección General de Protección Civil emitió un alerta naranja a nivel nacional dado que la tormenta tropical favorecerá el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, incrementando la nubosidad y las lluvias sobre el territorio salvadoreño.

En todos estos países las autoridades recomendaron a la población elevar las medidas de precaución en zonas propensas a inundaciones, y que no se expongan a tormentas eléctricas, al oleaje o fuertes ráfagas de viento que puedan presentarse de forma aislada.

Hasta el mediodía de este lunes, ‘Cristina’ se ubicaba a más de 600 kilómetros de las costas de Chiapas.