Tormenta tropical ‘Boris’ está cerca de Acapulco: ¿Qué estados esperan lluvias y cuál es su trayectoria?

Esta será la trayectoria de la tormenta tropical ‘Boris’ en Guerrero.

La tormenta tropical Boris, antes Depresión Tropical Dos-E, continúa desplazándose frente a las costas del Pacífico mexicano y mantiene en alerta a varios estados este lunes 8 de junio debido a las lluvias intensas, fuertes vientos y elevado oleaje que provocará durante las próximas horas.

De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 06:00 horas de este lunes, el centro de Boris se localizaba a unos 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado y a 135 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero.

El sistema registra vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 km/h y avanza lentamente hacia el noreste a una velocidad cercana a los 4 kilómetros por hora.

¿Qué estados esperan lluvias HOY por la tormenta tropical Boris?

Los desprendimientos nubosos asociados a a tormenta tropical Boris ocasionarán precipitaciones en gran parte del occidente y sur del país. Se esperan lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en regiones del sur y la costa de Guerrero, así como en el oeste de Oaxaca, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Además, habrá lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en Colima, el este y sur de Jalisco, así como en zonas del centro, costa y suroeste de Michoacán.

El pronóstico también contempla lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el suroeste del Estado de México, mientras que en Morelos y zonas del sur y poniente de la Ciudad de México se prevén lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros.

¿Cuál será la trayectoria de la tormenta tropical Boris?

Boris mantiene un desplazamiento lento hacia el noreste, a una velocidad aproximada de 7 kilómetros por hora, muy cerca de las costas de Acapulco.

El ciclón permanecerá como tormenta tropical durante este lunes 8 de junio, pero se prevé que para las primeras horas del martes 9 de junio comience a debilitarse y evolucione a un sistema post-tropical o remanente.

Las autoridades mantienen una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

Ante las lluvias previstas, el SMN advirtió que podrían registrarse deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y autoridades locales.

Vientos y oleaje de hasta 5 metros por la tormenta tropical Boris

La tormenta tropical Boris también generará condiciones peligrosas en el litoral del Pacífico.

En las costas de Guerrero se pronostican vientos de entre 60 y 80 km/h, con rachas de hasta 110 km/h. Para la costa de Michoacán y el oeste de Oaxaca se esperan rachas de entre 70 y 90 km/h.

Asimismo, el fenómeno provocará oleaje de 4 a 5 metros de altura en las costas de Michoacán, Guerrero y el occidente de Oaxaca, mientras que en Jalisco y Colima las olas podrían alcanzar entre 3 y 4 metros.