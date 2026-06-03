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¿Caerá un aguacero? CDMX y Edomex esperan lluvias con temperaturas frescas este jueves 4 de junio

El Valle de México espera un día mayormente nublado; Ciudad de México alcanzará los 24.7 grados, mientras Toluca se mantiene en 19.3 grados.

Los frentes fríos 2 y 3 provocarán lluvias en el noreste del país (Foto: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO)
Así estará el clima en CDMX y Edomex este jueves 4 de junio. (Graciela López Herrera)
Por Redacción

El clima en el Valle de México para este jueves 4 de junio se caracteriza por cielo nublado y temperaturas frescas. La Ciudad de México alcanzará una máxima de 24.7°C, mientras Toluca registrará 19.3°C. Este panorama es parte del temporal de lluvias que afecta al centro del país, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13.3°C y una máxima de 24.7°C. El cielo estará nublado, con viento de 5 km/h. Por su parte, Toluca de Lerdo será la ciudad más fría de la región, con una mínima de 7.0°C y una máxima de 19.3°C, y viento de 3 km/h.

En Naucalpan de Juárez, las temperaturas estarán entre 13.0°C y 24.3°C, con cielo nublado y viento de 5 km/h. Ecatepec de Morelos será la ciudad con la máxima más alta, llegando a los 26.7°C desde una mínima de 13.3°C, con cielo con algunas nubes y vientos de 6 km/h. La región muestra un rango térmico amplio.

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(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá lluvias hoy en el Valle de México?

Aunque el cielo se mantendrá nublado en la Ciudad de México, Toluca y Naucalpan, y parcialmente nublado en Ecatepec, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un temporal de lluvias. Estas condiciones podrían traer aguaceros de fuertes a intensas en la región. Se recomienda estar alerta a los avisos oficiales de Protección Civil.

Los vientos serán ligeros en la zona, con velocidades de 5 km/h en la Ciudad de México y Naucalpan, y de 3 km/h en Toluca. Ecatepec tendrá vientos un poco más fuertes, de 6 km/h. La nubosidad será una constante durante el día, aunque el ambiente será propicio para posibles precipitaciones aisladas.

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¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:Jueves 4 de junio: Máxima de 26°C, Mínima de 14°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.Viernes 5 de junio: Máxima de 23°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.Sábado 6 de junio: Máxima de 25°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

El pronóstico extendido sugiere que el clima se mantendrá fresco y nublado durante el fin de semana en el Valle de México. Las máximas no superarán los 26°C, y las mínimas estarán entre 13°C y 14°C. Se espera una alta probabilidad de lluvias, principalmente el viernes, con vientos que bajarán su intensidad hacia el sábado.

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¿Cómo prepararse para el clima en CDMX y Edomex?

Ante el clima fresco y nublado con posibilidad de lluvias, se recomienda a la población tomar precauciones. Es fundamental mantenerse hidratado, aunque las temperaturas no sean extremas. Usar ropa ligera y considerar un paraguas es clave. También es buena idea revisar los avisos de Protección Civil para evitar imprevistos.

Para quienes salgan de casa, se sugiere vestir con capas para adaptarse a los cambios de temperatura. Llevar un paraguas o impermeable será útil, sobre todo si hay lluvias. Es importante planificar los traslados con anticipación y considerar que el tráfico podría complicarse. Mantenerse informado con fuentes oficiales es crucial.

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Fuente: CONAGUA.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.

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