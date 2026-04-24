La Volpe cuestiona posible llamado de Guillermo Ochoa para Mundial 2026: ‘No corta ni un centro’

Ricardo La Volpe se decantó por Raúl ‘Tala’ Rangel como titular rumbo al Mundial 2026. Guillermo Ochoa busca disputar su sexto mundial con la Selección Mexicana. [Fotografía. Cuartoscuro]

Javier Aguirre aún no presenta la primera lista de convocados de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026; sin embargo, Ricardo La Volpe lanzó cuestionamientos sobre el posible llamado del guardameta Guillermo Ochoa y su momento actual con el conjunto AEL Limassol, en la liga de Chipre.

El exseleccionador argentino en el Mundial de Alemania 2006 cuestionó no solo el nivel actual del arquero mexicano —quien busca ser el primer futbolista con seis Copas del Mundo disputadas—, sino también los criterios para su permanencia en el equipo nacional.

Una de las principales críticas de Ricardo La Volpe se centró en el estilo del portero mexicano y su desempeño dentro del área, aspecto que considera clave en las cualidades de un guardameta de la Selección Mexicana. “Ochoa no te corta un centro, ni que lo empuje un enano de atrás”, explicó.

El técnico sostuvo que se trata de una limitación técnica que persiste a lo largo de su carrera, más allá de su experiencia en el futbol internacional.

En entrevista con el periodista Alberto Lati, indicó que Guillermo Ochoa es un portero “atajador”, cuya eficacia depende de la potencia y la capacidad de reacción, cualidades que pueden reducirse con la edad.

En ese sentido, advirtió que si esas características ya no están presentes, su rendimiento puede verse comprometido ante el nivel de exigencia de un Mundial.

“Ochoa, no sé, a la edad que tiene, él era un arquero atajador, es decir, de gran reflejo, potencia, velocidad, si me entendés; a esta edad, no sé si tiene la potencia, si tiene los reflejos”.

Por otra parte, el extécnico de la Selección Mexicana fue más allá del aspecto técnico y cuestionó los motivos de su continuidad en el equipo nacional.

Afirmó que “lo traen por imagen, no creo que por las condiciones”, al sugerir que su convocatoria responde más a su trayectoria y peso en el vestidor que a su rendimiento actual.

Guillermo Ochoa Guillermo Ochoa busca estar entre los tres guardametas seleccionados de Javier Aguirre para el Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Quién debe ser el portero titular de la Selección Mexicana, según La Volpe?

En contraste, La Volpe planteó que el momento actual favorece un relevo en la portería y se decantó por Raúl ‘Tala’ Rangel como titular rumbo al Mundial 2026, donde México debutará ante Sudáfrica en el Estadio Banorte el próximo 11 de junio .

Aunque lamentó la lesión que sufrió Luis Ángel Malagón con el América, que lo dejará fuera de la convocatoria, Ricardo La Volpe expresó preocupación por quién ocupará el puesto de segundo portero.

A su consideración, México no ha podido desarrollar a más guardametas de alto nivel y existe una falta de formación en las nuevas generaciones, lo que limita las opciones para el equipo nacional. Añadió que, sin trabajo especializado en fuerzas básicas, será difícil recuperar el nivel que en otros momentos tuvo México en esa posición.

“Hoy es el ‘Tala’ el titular y es lamentable lo que le pasó a Malagón, y sí tengo dudas del segundo arquero, porque realmente no hemos generado arqueros; pero vuelvo a repetir, si no tenemos gente preparada trabajando a los jóvenes, difícilmente saquemos arquero, como años atrás”.

Ricardo La Volpe también cuestionó la falta de formación de nuevos porteros para la Selección Mexicana. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cuándo dará Javier Aguirre su primera lista de convocados para el Mundial de 2026?

Las declaraciones del técnico argentino, campeón con Atlante, se dan en la antesala de la convocatoria que Javier Aguirre dará a conocer, correspondiente a la primera lista de convocados de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Esta primera lista estará integrada únicamente por jugadores de la Liga MX, sin presencia de futbolistas que militan en Europa.

El llamado incluirá elementos de clubes que disputan la Liguilla, así como jugadores de equipos eliminados con pocas posibilidades de asistir a la Copa del Mundo.

Este grupo servirá como base para la preparación del partido ante Ghana, programado para el 22 de mayo en Puebla; la lista definitiva se dará a conocer antes del 30 de mayo, conforme a los plazos establecidos por la FIFA.