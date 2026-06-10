¿Cómo llegar al Estadio Ciudad de México? Rutas de transporte público, calles cerradas y dónde dejar el auto

Se habilitaron rutas especiales para llegar al Estadio Ciudad de México (Foto: Cuartoscuro).

¡Grita por los goles y no porque no puedes llegar! Con el México vs. Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026, se puso en marcha el operativo de última milla exigido por la FIFA.

Esto consiste en un cierre total en prácticamente una milla alrededor del Estadio Ciudad de México. Pero, con él, también se ponen en marcha una serie de alternativas de transporte para que los asistentes puedan llegar.

¿Cuáles son las calles cerradas con el operativo de última milla y cuándo aplica?

En caso del partido México vs. Sudáfrica, el cierre parcial se realizará desde el miércoles 10 de junio a las 23:00 horas y el cierre total está previsto para el jueves 11 desde las 5:00 de la mañana.

Se tiene previsto que se reabran las calles aproximadamente tres horas después de que se termine cada partido.

El acceso a la última milla de la FIFA será exclusivamente para:

Peatones con boleto válido o que acrediten residencia

Vehículos acreditados

Unidades de servicios de emergencia

La delimitación de esta última milla será:

Al norte: Av. Santa Úrsula

Av. Santa Úrsula Al sur: Circuito Azteca y Periférico

Circuito Azteca y Periférico Al poniente: Av. del Imán y Gran Sur

Av. del Imán y Gran Sur Al oriente: Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Av. de las Torres

De acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, habrá calles con cierre parcial y otras con cierre total.

Estas son las calles con cierre total, las cuales serán vialidades completamente peatonales:

San Gabriel - Santa Úrsula

San Benjamín - Santa Úrsula

San Cástulo - Santa Úrsula

San Celso - Santa Úrsula

San León - Santa Úrsula

Santo Tomás - San Alejandro

Santo Tomás - San Jorge

Estas son las calles con cierre parcial, en las cuales los residentes acreditados podrán ingresar y salir tras validación vehicular:

San Guillermo - San Alejandro

San Guillermo - San Jorge

San Guillermo - Santa Úrsula

Acoxpa y Las Torres

Gran Sur e Imán

Periférico y Circuito Azteca

Periférico y Coscomate

Periférico y Renato Leduc

Periférico y Tlalpan

Tlalpan y Viaducto Tlalpan

¿Se puede llegar al Estadio Ciudad de México en automóvil?

Como parte del operativo de última milla, no habrá estacionamiento en el Estadio Ciudad de México; sin embargo, operará el servicio Park & Ride, el cual consiste en dejar estacionado el automóvil en un punto estratégico y habrá transporte rumbo a CENTRAM Huipilco (a unos metros del Estadio) en estos puntos:

Auditorio

Santa Fe

Six Flags

Parque Ecológico Xochimilco

Plaza Carso

¿Cómo llegar al Estadio Ciudad de México en taxi o coche de aplicación?

Para quienes deseen llegar en taxis o coches de aplicación, podrán descender en bahías especiales que fueron habilitadas para facilitar la llegada de la gente al estadio afuera del perímetro de última milla. Los puntos designados son:

Viaducto Tlalpan

Renato Leduc y Anillo Periférico

Av. Acoxpa y Calz. Acoxpa

Calz. Acoxpa y División del Norte

Blvd. Gran Sur y Av. del Imán

¿Te mueves en bicicleta o scooter? Estas son las alternativas

Para quienes prefieran moverse rumbo al estadio en scooter o bicicleta, estos son los puntos a los que pueden llegar:

Corral Héroes del 47

CE Anillo de Circunvalación

CE Viaducto Tlalpan

CE Skate Park “Los Multis”

Corral General Anaya

Así puedes llegar al Estadio Ciudad de México en transporte público

Además, habrá transporte especial desde otros puntos de la Ciudad de México que irán a Santa Úrsula o Santo Tomás, además de un par que llegarán a Huipulco:

Bellas Artes

CETRAM Chapultepec

Ángel de la Independencia

Palacio de los Deportes

Estadio Olímpico Universitario

Parque México (CETRAM Huipulco)

San Jerónimo (CETRAM Huipulco)

Además, habrá circuitos de apoyo que ayuden a la movilidad en general:

Perisur - Santo Tomás y Santa Úrsula

Tasqueña - Santo Tomás y Santa Úrsula

Universidad - Santo Tomás y Santa Úrsula

Cañaverales - Renato Leduc - Perisur

Aeropuerto T1 y T2 - Palacio de los Deportes

Como adicional, y para quienes quieran disfrutar un poco más de la ciudad a pie, se habilitaron 7 rutas semipeatonales: