¿Cómo llegar al Estadio Ciudad de México? Rutas de transporte público, calles cerradas y dónde dejar el auto

¡Grita por los goles y no porque no puedes llegar! Con el México vs. Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026, se puso en marcha el operativo de última milla exigido por la FIFA.
Esto consiste en un cierre total en prácticamente una milla alrededor del Estadio Ciudad de México. Pero, con él, también se ponen en marcha una serie de alternativas de transporte para que los asistentes puedan llegar.
¿Cuáles son las calles cerradas con el operativo de última milla y cuándo aplica?
En caso del partido México vs. Sudáfrica, el cierre parcial se realizará desde el miércoles 10 de junio a las 23:00 horas y el cierre total está previsto para el jueves 11 desde las 5:00 de la mañana.
Se tiene previsto que se reabran las calles aproximadamente tres horas después de que se termine cada partido.
El acceso a la última milla de la FIFA será exclusivamente para:
- Peatones con boleto válido o que acrediten residencia
- Vehículos acreditados
- Unidades de servicios de emergencia
La delimitación de esta última milla será:
- Al norte: Av. Santa Úrsula
- Al sur: Circuito Azteca y Periférico
- Al poniente: Av. del Imán y Gran Sur
- Al oriente: Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Av. de las Torres
De acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, habrá calles con cierre parcial y otras con cierre total.
Estas son las calles con cierre total, las cuales serán vialidades completamente peatonales:
- San Gabriel - Santa Úrsula
- San Benjamín - Santa Úrsula
- San Cástulo - Santa Úrsula
- San Celso - Santa Úrsula
- San León - Santa Úrsula
- Santo Tomás - San Alejandro
- Santo Tomás - San Jorge
Estas son las calles con cierre parcial, en las cuales los residentes acreditados podrán ingresar y salir tras validación vehicular:
- San Guillermo - San Alejandro
- San Guillermo - San Jorge
- San Guillermo - Santa Úrsula
- Acoxpa y Las Torres
- Gran Sur e Imán
- Periférico y Circuito Azteca
- Periférico y Coscomate
- Periférico y Renato Leduc
- Periférico y Tlalpan
- Tlalpan y Viaducto Tlalpan
¿Se puede llegar al Estadio Ciudad de México en automóvil?
Como parte del operativo de última milla, no habrá estacionamiento en el Estadio Ciudad de México; sin embargo, operará el servicio Park & Ride, el cual consiste en dejar estacionado el automóvil en un punto estratégico y habrá transporte rumbo a CENTRAM Huipilco (a unos metros del Estadio) en estos puntos:
- Auditorio
- Santa Fe
- Six Flags
- Parque Ecológico Xochimilco
- Plaza Carso
¿Cómo llegar al Estadio Ciudad de México en taxi o coche de aplicación?
Para quienes deseen llegar en taxis o coches de aplicación, podrán descender en bahías especiales que fueron habilitadas para facilitar la llegada de la gente al estadio afuera del perímetro de última milla. Los puntos designados son:
- Viaducto Tlalpan
- Renato Leduc y Anillo Periférico
- Av. Acoxpa y Calz. Acoxpa
- Calz. Acoxpa y División del Norte
- Blvd. Gran Sur y Av. del Imán
¿Te mueves en bicicleta o scooter? Estas son las alternativas
Para quienes prefieran moverse rumbo al estadio en scooter o bicicleta, estos son los puntos a los que pueden llegar:
- Corral Héroes del 47
- CE Anillo de Circunvalación
- CE Viaducto Tlalpan
- CE Skate Park “Los Multis”
- Corral General Anaya
Así puedes llegar al Estadio Ciudad de México en transporte público
Además, habrá transporte especial desde otros puntos de la Ciudad de México que irán a Santa Úrsula o Santo Tomás, además de un par que llegarán a Huipulco:
- Bellas Artes
- CETRAM Chapultepec
- Ángel de la Independencia
- Palacio de los Deportes
- Estadio Olímpico Universitario
- Parque México (CETRAM Huipulco)
- San Jerónimo (CETRAM Huipulco)
Además, habrá circuitos de apoyo que ayuden a la movilidad en general:
- Perisur - Santo Tomás y Santa Úrsula
- Tasqueña - Santo Tomás y Santa Úrsula
- Universidad - Santo Tomás y Santa Úrsula
- Cañaverales - Renato Leduc - Perisur
- Aeropuerto T1 y T2 - Palacio de los Deportes
Como adicional, y para quienes quieran disfrutar un poco más de la ciudad a pie, se habilitaron 7 rutas semipeatonales:
- Santa Úrsula
- Parque Cantera
- Av. Estadio Azteca
- Renato Leduc y Anillo Periférico
- Periférico y Calz. de Tlalpan
- Paseo Acoxpa
- Calz. de Tlalpan