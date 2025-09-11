Facundo critica al público de ‘La Casa de los Famosos’: ‘Están preocupados por quién van a funar’

La eliminación de Facundo en La Casa de los Famosos México parece que no fue la mejor idea, pues el comediante salió a ‘funar’ no solo las estrategias de algunos participantes, sino al mismo público, que es el que vota.

Cuando lo eliminaron después de entrar al portal con Aaron Mercury, Facundo reacciona a su salida de la casa de los famosos y le ‘tira’ a algunos de los que todavía están adentro.

Hace unos días, también mencionó que es lamentable la atención de la audiencia, que se preocupa más en el programa que en situaciones más ‘serias’, y cuando daba su opinión, la conductora Marie Claire Harp lo cortó.

¿Qué dijo Facundo de ‘La Casa de los Famosos México’?

Lo mismo que mencionó en aquella plática con la también exparticipante de La Casa de los Famosos lo reiteró en otra entrevista, pues considera que la atención del público no debería ser al cien el programa.

“Estaba diciendo que, lo que no me gusta, es los fans de la casa que quieren tanta sangre y que están vibrando tanto en el odio de lo que sucede”, inicia Facundo en conversación con Maxine Woodside.

Facundo fue el sexto eliminado de 'La Casa de los Famosos México': (Fotoarte El Financiero / Cuartoscuro.com).

Lo mismo que declaró con Marie Claire, quien lo interrumpió y le pidió que no siguiera con el tema, también lo dijo en su plática con la periodista.

“(No) le ponen demasiada atención a cosas que me encantaría que se las pusieran”, explica, y en el programa ponen un fragmento del momento en que Marie Claire Harp le tapa la boca y pide que no siga hablando.

“Ahí lo que estaba diciendo es: ‘Están preocupados por quién van a funar y a quién van a amar’, y lo que yo estaba diciendo es que el sobrino del exsecretario de Marina es uno de los capos del huachicol y no lo están funando como (…) igual a mí no tanto, pero como a otro. Bro, te están robando tus derechos cuando el Poder Judicial deja de ser autónomo, pero están más preocupados por el posicionamiento del domingo”, asegura.

En realidad, el comentario de Facundo era dirigido a que no es que esté mal el interés en La Casa de los Famosos México, sino el hecho de que otros temas de interés colectivo queden en segundo término.

Facundo considera que las prioridades del público de 'La Casa de los Famosos' están distorsionadas. (Foto: www.lacasadelosfamososmexico.tv)

“Lo que está mal es que la gente no se manifieste para defender sus derechos con la fuerza que se manifiesta para ofender a alguien que está en un programa de 16 babosos”, menciona.

Facundo no pensó ser el eliminado 6 de ‘La Casa de los Famosos México’

En la misma conversación, comentaron que la semana pasada fueron alrededor de 15 millones de votos los que se hicieron, y de los mismos, Facundo fue el que menos recibió, dejándolo fuera de la competencia.

Sobre eso, el conductor de Incógnito aseguró que no pensó en algún momento salir el pasado domingo, pero cuando vio que participantes a los que consideraba fuetes y estaban nominados en La Casa de los Famosos, empezó su preocupación.

“Cuando se salva Dalilah (Polanco), y cuando se salva Shiky, y cuando voy yo contra Aaron (Mercury) dije: ‘Ya me torcí’”. Pese a eso, no cree que hubiese algún tipo de fraude en la votación, tal como aseguraban algunos usuarios en redes.