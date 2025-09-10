Nominados en ‘La Casa de los Famosos México’ 2025 HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la séptima gala EN VIVO?

La séptima gala de nominación de 'La Casa de los Famosos México' no sufrió modificaciones en sus reglas. (Foto:corporate.televisaunivision.com/press)

¡'Más casa, más fama’! La séptima gala de nominación de La Casa de los Famosos México ocurre luego de la primera noche en que los habitantes durmieron en la misma habitación tras el cierre del Cuarto Noche y el nacimiento del Cuarto Eclipse.

Además, ‘El Guana’ se convirtió en el líder de la semana de LCDLF México 2025 por segunda ocasión consecutiva, lo que significa que no puede ser nominado durante la gala de este 10 de septiembre.

La prueba del liderato no fue lo único destacado en los últimos días, también tuvimos la entrada de la mamá de Aarón Mercury en la primera dinámica de ‘congelados’ en la temporada, luego de la noche de cine.

Asimismo, los antiguos integrantes del Cuarto Día evalúan su estrategia nuevamente, pues la eliminación de Facundo de La Casa de los Famosos México fue un duro golpe para el equipo porque lo consideraban uno de sus miembros más fuertes.

Facundo fue el eliminado 6 de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: @lacasafamososmx).

¿Dónde ver la gala de nominación de ‘La Casa de los Famosos México’ HOY?

En la gala de nominación se define a los habitantes que quedan en riesgo de ser los siguientes eliminados de La Casa de los Famosos México.

Y para ver la transmisión del programa en vivo tienes dos opciones principales: El Canal 5 en la TV abierta o la plataforma de streaming VIX Premium, aunque requiere de una suscripción con costo.

En caso de no contar con acceso a ninguna de las dos, puedes estar al pendiente de las publicaciones en las redes sociales oficiales del programa donde comparten lo más destacado, aunque diferido.

Finalmente, tienes el minuto a minuto de El Financiero Entretenimiento, donde se publican actualizaciones en tiempo real del reality show.

¿A qué hora ver a los nominados de ‘La Casa de los Famosos México’ EN VIVO?

La transmisión de la gala de nominación de La Casa de los Famosos México, conducida por Galilea Montijo, comienza a las 10:00 p.m. del tiempo del centro de México.

Sin embargo, en la pregala, exclusiva por VIX Premium, en ocasiones pasa el primero de los habitantes para otorgar sus puntos en cualquier momento entre las 9:30 y las 10:00 p.m.

Galilea Montijo es la conductora principal de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Cuartoscuro.com).

¿Cómo votar por los nominados de ‘LCDLF México’ 2025?

Para votar en La Casa de los Famosos México no se requiere una suscripción a VIX Premium ni tampoco tiene costo apoyar a tus habitantes favoritos.

Lo primero que debes hacer es entrar al sitio web lacasadelosfamososmexico.tv/vota o escanear el código QR durante la transmisión del reality show.

Luego debes dar clic en la imagen del participante que deseas apoyar y confirmar tu voto. Recuerda que no siempre está habilitada la opción de votar.

Estos son los horarios y días en los que puedes enviar tus votos a los participantes de La Casa de los Famosos México en riesgo de salir de la competencia.

Miércoles : Desde el anuncio de Galilea Montijo en la gala de nominación hasta la medianoche.

: Desde el anuncio de Galilea Montijo en la gala de nominación hasta la medianoche. Jueves : A partir de las 9:30 p.m. en la pregala y hasta el término de la postgala.

: A partir de las 9:30 p.m. en la pregala y hasta el término de la postgala. Viernes : Desde las 9:30 p.m. hasta el fin de la fiesta temática.

: Desde las 9:30 p.m. hasta el fin de la fiesta temática. Domingos: El anuncio de la apertura de las votaciones se hace en la pregala y hasta que Galilea Montijo indique que se cerraron.

¿Quiénes son los eliminados de ‘La Casa de los Famosos México 2025′ hasta el momento?

La primera eliminada de la competencia fue Olivia Collins y a partir de ese momento la lista de nombres creció hasta Facundo, el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México.

Estos son los nombres de los habitantes que ya quedaron fuera del reality show: