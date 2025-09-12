Explosión en Puente de la Concordia en Iztapalapa: Van 10 muertos; 54 personas permanece hospitalizadas

La explosión de una pipa de gas en el bajo puente de Puente de la Concordia ha dejado como saldo 10 muertos. (Foto: Cuartoscuro)

Las autoridades de la Ciudad de México dieron a conocer la actualización de cifras tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, donde hasta el momento se contabilizan 10 personas fallecidas, así como 54 hospitalizadas en diferentes centros médicos.

De acuerdo con el reporte oficial, 22 personas que habían resultado lesionadas ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica.

Los servicios de emergencia y hospitales de la zona continúan atendiendo a los heridos, mientras que las autoridades mantienen el seguimiento de la situación y se prevé que en las próximas horas se actualice nuevamente el saldo oficial.

Este miércoles, un camión cisterna con capacidad de 49 mil 500 litros volcó y explotó en la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó el jueves que el accidente había dejado al menos 90 personas lesionadas, la mayoría por quemaduras de segundo y tercer grado, además de 28 vehículos dañados.

Esta es la lista de fallecidos por la explosión de la pipa en Iztapalapa

La lista que dio a conocer la Secretaría de Salud de la Ciudad de México durante la noche del 12 de septiembre en torno a las personas fallecidas por la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa es la siguiente:

Ana Daniela Barragán Ramírez, estudiante de la FES Cuautitlán.

Miguel Cano Rodríguez.

Irving Uriel Carrillo Reyes.

Carlos Iván Contreras Salinas.

Óscar Uriel Rubén Cortez Cisneros.

Eduardo Noe García Morales.

Juan Antonio Hernández Betancourt.

Juan Carlos Sánchez Blas.

Jorge Islas Flores

José Armando Antillon Crescencio

Exceso de velocidad causó la volcadura de la pipa

Bertha Alcalde Luján, fiscal general de justicia de la Ciudad de México, descartó que un bache en el asfalto provocara la volcadura de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa el miércoles 10 de septiembre.

Señaló que una de las líneas de investigación apunta a que el conductor iba a exceso de velocidad y, al incorporarse, perdió el control hasta volcarse.

“Se hizo un análisis por parte de nuestros peritos de la vía, no se identificó ningún bache, es importante aclarar eso. Se hicieron fijaciones del terreno. Efectivamente, la información preliminar que tenemos hasta ahora es que el conductor iba a exceso de velocidad. Estamos todavía agotando los peritajes y formalizando los peritajes correspondientes”, explicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.